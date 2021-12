Ce a postat Ramona de la Clejani despre tatăl care a renegat-o. “Dacă el nu ar fi fost, eu...” Viorica nu va fi deloc încântată

Ramona Manole, fiica renegată a lui Ioniță de la Clejani, nu pare să fie o tânără care să țină ranchiună pe cineva. A demonstrat-o, recent, pe o rețea socială, unde și-a declarat public dragostea și respectul pentru tatăl biologic care nu a recunoscut-o legitim.

Ramona este născută dintr-o relație anterioară celei pe care Ioniță Manole o are acum cu Viorica de la Clejani. De-a lungul timpului, artistul și-a respins aproape cu fiecare ocazie fiica, precizând că nu dorește să audă sau să aibă vreo relație cu ea.

Chiar și în aceste condiții, Ramona este mândră că este fiica lui Ioniță de la Clejani, mărturie în acest sens fiind ultimele mesaje pe care bruneta le-a postat pe o rețea socială.

“Tatăl meu, ghidul vieții mele”, a scris, în primă fază, Ramona de la Clejani pe o rețea socială.

„Viorica o să înnebunească. Ea, ca individă, aduce…”

Imediat, cei care o urmăresc i-au atras atenția că Ioniță de la Clejani nu-i merită dragostea și recunoștința și că nu este cazul să “cerșească” dragoste din partea tatălui ei.

“Am o mare bucurie că este tatăl meu”, a scris Ramona. “Dacă el nu ar fi fost, eu nu mai existam azi printre voi și e bine așa”, a completat artista.

“Viorica o să înnebunească. Ea, ca individă, aduce tare cu personajul negativ din Alba ca Zăpada… Mama vitregă cea rea”, i-a scris un urmăritor.

“Nu mă interesează, atât timp cât voi exista, el va fi tatăl meu”, a conchis Ramona de la Clejani.

Ramona Manole, probleme cu Fulgy, fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani

În vară, Ramona Manole, fiica din prima căsnicie a lui Ioniță de la Clejani, a cerut ordin de protecție împotriva fratelui ei vitreg, după ce Fulgy a amenințat că îi va face rău ei și fiicelor sale.

Ramona a mărturisit că a încercat să vorbească cu tatăl ei despre problema cu care se confruntă, însă Ioniță de la Clejani ar fi încercat să evite subiectul. La momentul respectiv, de teamă să nu pățească ceva, bruneta a decis să apeleze la ajutorul autorităților.

“Eu niciodată nu am vrut sa ma implic si am stat departe de această problemă a lor. Tocmai recent am fost contactată. Și chiar vreau sa zic aici sa nu ma mai contacteze. Chiar băiatul tatălui meu m-a contactat. Nu vreau să le pronunț nici numele. Eu am evoluat datorită talentului meu. L-a deranjat probabil că eu îi stric imaginea. Dar nu sunt eu de vină. Nici eu nu vreau să apărem unul lângă celălalt. Eu aș vrea ca familia lui să ia măsuri de precauție. Am fost contactată de el: „Sună-mă”. Vine și-mi spune că-mi violează copiii. Mi-e teamă”, povestea Ramona într-o emisiune TV.