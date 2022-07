Ce a primit la cină o turistă din România, care s-a cazat într-un hotel de 5 stele din Bulgaria: „Am avut micul dejun și cina incluse”

O turistă care a mers în vacanță alături de familie în Bulgaria, a rămas dezamăgită de calitatea mâncării și de condițiile puse la dispoziție. Problemele au fost atât de grave, încât femeia a fost nevoită să apeleze la ajutorul unui medic.

În perioada vacanțelor de vară o mulțime de turiști au întâmpinat tot felul de probleme cauzate de locurile în care au fost cazați sau de condițiile puse la dispoziție de administratori. Mâncarea a reprezentat una dintre nemulțumirile românilor în acest an, susținând că unele locații au furnizat alimente alterate, care au produs diferite probleme ale sistemului digestiv.

Turistă din România, dezamăgită de cina unui hotel din Bulgaria

O postare făcută publică pe un grup de pe Facebook a atras atenția multor persoane, după ce o turistă care a vizitat recent un hotel situat în stațiunea Nisipurile de Aur, s-a plâns de condițiile pe care le-a întâmpinat și de calitatea mâncării. Problemele ar fi început să apară după ce aceasta ar fi luat cina alături de copii, urmând ca unul dintre copii să se simtă rău.

Speriată că se află departe de casă și că nu cunoaște pe nimeni, turista ar fi apelat la serviciile hotelului în care era cazată, însă a fost refuzată de către administratori. După ce a chemat un medic pentru a-l consulta pe copil, femeia a fost nevoită să achite o sumă uriașă de 300 de euro pentru a afla că acesta suferă de enterocolită. În încercarea disperată de a obține măcar o parte din bani înapoi, românca le-a cerut proprietarilor hotelului să îi deconteze consultația celui mic, deoarece a fost vina mâncării servite la cină.

„Nu recomand acest hotel care nu e de 5 stele, ci de maxim 3. Am avut mic dejun și cina incluse, am mâncat prima dată când am ajuns la ora 20:00, iar a doua zi, la ora 05:00, unul dintre copii a vomat de 3 ori și a trebuit să apelez la medic privat chemat de hotel. Am plătit 300€ iar diagnosticul a fost enterocolită. Hotelul a refuzat să suporte costurile. Vom face plângere pentru acest aspect. Mâncarea oribilă. Am plătit destul de mult, însă calitatea lasă de dorit”, a scris pe Facebook românca.

Reacția neașteptată a turiștilor care au vizitat același hotel

După ce și-a publicat povestea, turista din România a primit o mulțime de comentarii din partea altor persoane care au vizitat Bulgaria în acest an. Mulți dintre ei susțin că enterocolita copilului putea să apară și din alte motive, nu numai din cauza cinei servite la hotelul de 5 stele în care a fost cazată.

În comentariile de la postare, turista a continuat să explice faptul că este sigură că mâncarea hotelului a fost de vină, deoarece a descoperit că în bucătărie nu erau respectate normele de igienă, așa cum ar fi trebuit. Ba mai mult decât atât, românca a susținut că a fost mințită de reprezentanții hotelului că va primi banii înapoi de teamă ca nu cumva aceasta să îi reclame la Protecția Consumatorului.