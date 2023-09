Ce a primit o clientă UberEats, după ce a comandat porția de pește din imagine: „Uitați-vă ce am luat și ce am primit”

Zilele acestea, o femeie a comandat de la UberEats o porție de pește care arăta complet delicios în imagine, dar când i-a venit comanda, s-a trezit cu surpriza vieții! Total dezamăgită, a postat imaginile pe rețelele de socializare.

Din lipsă de timp, mulți sunt cei care aleg să-și comande mâncare online. De multe ori, clienții sunt mulțumiți, dar există și plângeri și reclamații despre țepe.

Ce a pățit tânăra după ce a comandat de pe UberEats

Rashan le-a arătat internauților porția incredibil de mică și inestetică. Total nemulțumită, a încercat să ia legătura cu cei de la UberEats pentru a primi o rambursare, dar au considerat că nu are un motiv întemeiat pentru a-și primi banii înapoi. Mai mult decât atât, când a căutat localul de la care a comandat pe Google, nu a găsit niciun rezultat.

„Am comandat un pește la un restaurant de pe UberEats. Vă rog să priviți ce am comandat și deosebirea dintre ce am primit. Și ei cred că nu merit o rambursare. Când am căutat pe Google, nici localul nu a apărut”.

Ea comandase o porție de somon la cuptor cu sos de portocale, pentru care a plătit 7 dolari.

Ce a primit, de fapt

Iată ce a ajuns pe masa clientei, după ce a comandat:

Așa cum se poate vedea în imagine, în loc de somon, în casoletă ar fi niște icre, iar în loc de portocale, o feliuță de lămâie. Pare o glumă, dar este pe cât se poate de real.

„Încă mai caut peștele din imagine”, „Doamne, nu cred așa ceva”, „Sper că viața ta e ok, mai puțin acest pește care este o dezamăgire”, „Nici cu ketchup nu ai cum să mănânci asta”.

Ulterior, cei de la Uber Support i-au transmis, în secțiunea de comentarii:

„Ne pare rău pentru livrarea dezamăgită, Rashan. Vrem să îndreptăm lucrurile și am emis o rambursare completă mesajele private pentru mai multe informații”.

De asemenea, echipa de la Uber a început să le răspundă și altor internauți care s-au plâns, în secțiunea de comentarii, că au întâmpinat probleme similare.

