Ce a putut să pățească Delia Matache, imediat după ce a ajuns în Singapore: ”Îmi dau anxietate”

Delia Matache și soțul său, Răzvan Munteanu, au întâmpinat o situație neașteptată chiar la începutul șederii lor în Singapore, după o vacanță relaxantă petrecută în Filipine. Cei doi se pregăteau să exploreze orașul-stat din Asia de Sud-Est, cunoscut pentru mixul său impresionant de modernitate și tradiție, dar un incident legat de bagaje le-a întunecat startul vacanței.

Vacanțele exotice și inedite sunt o pasiune bine cunoscută a cântăreței, care adoră să exploreze destinații mai puțin frecventate și să descopere locuri liniștite, departe de agitația turistică. Singapore, următoarea oprire pe lista sa de aventuri, promitea o combinație unică de experiențe culturale și peisaje urbane spectaculoase. Cu toate acestea, începutul șederii a fost marcat de stres și incertitudine, cei doi fiind nevoiți să își schimbe temporar prioritățile.

Totul a început imediat după ce au ajuns la hotel. La despachetare, cuplul a realizat că lipsește un troler – unul dintre bagajele de cală pe care le aveau cu ei. Se pare că șoferul taxiului care i-a transportat de la aeroport nu a încărcat în mașină toate valizele, lăsând în urmă unul dintre ele. Problema a devenit rapid o prioritate, având în vedere că în trolerul pierdut se aflau obiecte esențiale pentru vacanță.

Îngrijorarea a crescut pe măsură ce cei doi și-au dat seama că nu au suficiente informații pentru a recupera rapid bagajul. În astfel de momente, fiecare minut contează, iar Delia și Răzvan au fost nevoiți să se împartă pentru a rezolva situația. Răzvan a plecat să caute valiza, în timp ce Delia a rămas la hotel pentru a finaliza formalitățile de cazare.

„Gata, sunt în Singapore, dar sunt în fața hotelului pentru că domnul care ne-a dus cu taxiul, nu a băgat un troler, a rămas un troler în stradă. Acum du-te și caută trolerul. Ne-am împărțit, eu rămân pe aici. Aștept să vină să facem check-in-ul. Nu știu de ce m-a mâncat pe mine undeva… să iau bagaj de cală.

De fapt, știu. Am luat eu tuburi de cremă, cosmetice. Am luat bagaje de cală, niciodată în viața mea nu mai iau. Să stai cu el pe barcă, niciodată. Mereu zic că nu mai iau, le car degeaba, că port aceleași haine pe care le învârt. Acum sunt într-o pijama de exemplu. Nu mai pot cu trolerele mari, îmi dau anxietate. Eu când văd trolerul ăla mare, nu intru să caut în el, spăl ce am la îndemână, pun la uscat și aia e”, a transmis Delia pe InstaStory.