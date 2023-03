Ce a putut să spună Cosmin Seleși în direct, la TV, despre Pepe: „Nu știe să citească”

Cosmin Seleși nu s-a mai ferit și adevăluit, din punctul lui de vedere, cele trei mari defecte ale lui Pepe, cel care i-a luat locul în emisiunea ”Te cunosc de undeva” de la Antena 1. Actorul a folosit asul din mânecă și nu s-a ferit să spună ce-l deranjează.

Invitat la Cătălin Măruță în emisiune, Cosmin Seleși a făcut față provocării sosurilor picante și a fost mai sincer ca niciodată. Indemnat să numească trei defecte ale lui Pepe, prezentatorul de la Pro TV nu s-a abținut și a dezvăluit faptul că nu știe să citească prompterul, îi place să petreacă și conduce obosit.

„Băi, e greu la ăsta. Nu știe să citească prompterul. Îi place prea mult petrecerea, din punctul meu de vedere. Cum ar veni. Știi ce zic. Și nu-mi place când conduce obosit.”, a declarat Cosmin Seleși în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Reamintim că actorul Cosmin Seleși a fost gazda emisiunii ”Te cunosc de undeva” timp de mai multe sezoane, alături de Alina Pușcaș, însă a decis să renunțe la format, iar locul lui a fost ocupa de Pepe, cel pe care publicul era obișnuit să-l vad în postura de concurent.

Cătălin Măruță a continuat seria întrebărilor picante cu o altă provocare. Cosmin Seleși a fost nevoit să numească trei vedete de care crede că ar putea fi bârfit. Așa cum cel mai probabil era de așteptat, Pepe s-a aflat printre acestea, alături de Alina Pușcaș și Cabrla: „Pe altcineva nu știu. Alina Pușcaș, Pepe și Cabral”, a spus actorul.

Cosmin Seleși: ”E important să știi să te oprești”

Vezi și: COSMIN SELEȘI FACE DEZVĂLUIRI DIN INTERIORUL„TE CUNOSC DE UNDEVA”: „NU M-AM UITAT NICIODATĂ LA MINE LA TELEVIZOR!”

După ce a plecat de la „cârma” emisiunii ”Te cunosc de undeva”, Cosmin Seleși este prezentatorul emisiunii ”Batem palma” de la Pro TV. Deja primul sezon al producției s-a încheiat, iar actorul se declară satisfăcut și mulțumit de întreaga muncă depusă. Cât despre decizia de a renunța la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, Cosmin Seleși nu are niciun regret și consideră că toate lucrurile s-au întâmplat la timpul și momentul potrivit.

„Lucrurile merg înainte, dacă voiam să fac parte rămâneam acolo. Am vrut să plec să merg mai departe. Eu am luat hotărârea asta. Cred că e important în viață să știi să te oprești și să mergi mai departe, să lași loc de alte lucruri.

That`s it, adică nu am nici un regret, dimpotrivă sunt foarte fericit și văd că emisiunea merge mai departe, ceea ce e foarte bine. Nimeni nu e de neînlocuit. Acum am teatrul meu, sunt cu al patrulea film în producție, adică na, eu sunt actor, nu m-am născut în televiziune, asta o facem adiacent. Sunt ok.”, declara Cosmini Seleși după plecarea de la Antena 1.

Vezi și: 5000 DE EURO PE SĂPTĂMÂNĂ PENTRU AMERICA EXPRESS ȘI SURVIVOR. PEPE A REFUZAT PROTV ȘI ANTENA 1