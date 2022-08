Cosmin Seleși face dezvăluiri din interiorul„Te cunosc de undeva”: „Nu m-am uitat niciodată la mine la televizor!”

Cosmin Seleși, actor și prezentator TV, a încercat de toate și după ce a stat un deceniu în lumina reflectoarelor s-a retras „în umbră” și preferă acum postura de producător de film. Într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, Cosmin Seleși a vorbit despre viața de om de televiziune și a dat câteva sfaturi celor care vor să urmeze calea televiziunii. Mai mult, Seleși a vorbit și despre una dintre cele mai mari pasiuni ale sale, actoria.

Cosmin Seleși a parcurs de-a lungul carierei mai multe etape. Acesta a început ca actor, iar apoi a devenit prezentator TV. S-a aplecat și spre zona de online unde a făcut parte din mai multe campanii publicitare. Toate acestea în paralel cu rolul de productor de filme, având deja patru filme produse la activ.

Pentru moment, Seleși a renunțat la televiziune. Acesta a acceptat să dezvăluie pentru cititorii CANCAN.RO motivele pentru care nu mai este interesat (pentru moment) de proiectele TV:

„Lucrurile merg înainte, dacă voiam să fac parte rămâneam acolo. Am vrut să plec să merg mai departe. Eu am luat hotărârea asta. Cred că e important în viață să știi să te oprești și să mergi mai departe, să lași loc de alte lucruri. That`s it, adică nu am nici un regret, dimpotrivă sunt foarte fericit și văd că emisiunea merge mai departe, ceea ce e foarte bine. Nimeni nu e de neînlocuit. Acum am teatrul meu, sunt cu al patrulea film în producție, adică na, eu sunt actor, nu m-am născut în televiziune, asta o facem adiacent. Sunt ok, adică uite, fac filme”, a declarat Cosmin Seleși pentru CANCAN.RO.

(CITEȘTE ȘI: Cosmin Seleși se mută în Pache Protopopescu? Actorul ar putea avea emisiunea proprie la Pro TV)

„Nu m-am uitat niciodată la mine la televizor”

În ciuda faptului că este una dintre cele mai cunoscute fețe de la televizor, Seleși spune că nu se uită la producțiile cu el și nici nu are modele în viață pe care să le urmeze: „Nu mă uit la televizor. Nu m-am uitat nici la mine, niciodată. Jur. N-am timp. Ce să fac? Să mă uit tot la mine? Mă uit la altceva. Nu, n-am nici un model. Modelul în viață sunt eu”.

După un deceniu de prezentare a emisiunii „Te cunosc de undeva”, actorul a prezentat realitatea din spatele muncii de prezentator TV și a dat un sfat celor care vor să urmeze această cale:

„E greu, mă. Steaua strălucește din cele 70 de mii de stele să zicem. Dintre doritorii care vor să apară la televizor, părerea mea e că sunt doar vreo trei care strălucesc. Adică e foarte greu. Sfatul meu e să-și găsească fiecare o meserie care să le asigure traiul de zi cu zi și după aceea, dacă o să strălucească steluța la un moment dat…Nu cred că există o rețetă a succesului. Cred că îți trebuie noroc și să profiți de fiecare șansă. Dumnezeu îți oferă și îți arată calea, acum dacă tu vrei să o iei pe aici, treaba ta. Fiecare hotărăște pentru el. E greu, ca în orice job”, a mai spus Cosmin Seleși.

(VEZI ȘI: Cosmin Seleși refuză să meargă pe plajele din România: „Nu-mi permit să mă duc la mare la noi”)

„Acolo e magia, acolo simți tot!”

Pentru Cosmin Seleși, teatrul rămâne prima iubire din punct de vedere profesional. A transmis emoția pe care i-o transmite publicul de la teatru, chiar și în timpul interviului:

„Eee, păi e altceva. Acolo e adrenlina. La teatru când publicul e la 3 metri distanță de tine, s-a terminat. Simți energia și comunici cu el și îl simți acolo cu tine, uite, s-a zbârlit părul pe mine. Păi acolo este magia ca să-i spun așa. Mamă, m-ai zăpăcit, mi-e dor de teatru. Noi suntem în pauză de stagiune. Acolo e magia, acolo simți tot. Fiecare secundă, fiecare milisecundă, fiecare fir de păr tremură și e cu publicul împreună acolo. Mie îmi place și una și alta. Sunt actor și da, îmi place mai mult la teatru. Îmi place mult, am ajuns și la al patrulea film produs, ceea ce mi se pare fantastic. Și îmi place, chiar îmi place să fac asta. It s just the beggining, cum s-ar zice”, a încheiat Cosmin Seleși.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.