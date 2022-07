Cosmin Seleși se mută în Pache Protopopescu? Actorul ar putea avea emisiunea proprie la Pro TV

Cosmin Seleși a fost prezentatorul emisiunii “Te cunosc de undeva” încă de la primul sezon, care a debutat pe 17 martie 2012, cu excepția unor ediții în care nu a putut fi prezent. Însă, acesta nu a mai fost prezent pe micile ecrane în ultimul sezon al emisiunii.

Potrivit Fanatik, actorul a primit o ofertă de nerefuzat de la postul din Pache Protopopescu, Pro TV. Vedeta a dezvăluit dacă semnează cu ”rivalii”, mai ales că l-a înlocuit o vreme pe Cătălin Măruță, dar și ce emisiune ar putea modera.

Cosmin Seleși a primit mai multe oferte de la Pro TV, unde s-ar putea să prezinte din toamnă show-ul Bate palma. Emisiunea va fi difuzată în locul celei moderate de Cabral Ibacka, Ce spun românii, care are alt proiect.

Cosmin Seleși, proiecte pe bandă rulantă la teatru

Cosmin Seleși are proiecte pe bandă rulantă la Teatrul Muzical Ambasadorii, o instituție tânără care este o adevărată provocare pentru artist.Vedeta s-a reîntors în sala de teatru, dar și pe micile ecrane. Poate fi urmărit în producția Pup-o, mă, 2, disponibilă pe Netflix.

Cine e Cosmin Seleși

Cosmin Seleşi s-a născut la Zalău. Tatăl lui era actor, iar mama era merciolog. A venit în Bucureşti pentru visul de a deveni actor, iar înainte de acest lucru a făcut bişniţă peste graniţă, la unguri, pentru a-şi câştiga existenţa.

„Am lucrat un an într-un magazin de piese auto, dar înainte de asta, după terminarea liceului, făceam bişniţă la unguri. Vindeam Rom, creme Nivea, mai făceam un ciubuc, până m-am angajat la magazinul auto. Îmi era prieten patronul şi mi-a zis că are nevoie de un om, iar eu m-am dus”, a mărturisit Cosmin Seleşi, pentru adevarul.ro.

„Nici acum nu te poţi întreţine din teatru chiar dacă au mărit puţin salariile. Nu, sub nicio formă, făceam ciubucuri. Era în funcţie de cei care făceau castingurile. Dacă era cineva la agenţia de casting care te plăcea, aveai noroc să te cheme la casting, dacă nu te plăcea, nu prindeai nimic. Cum se practică şi acum. Sunt agenţiile de casting care au 15-20 de actori şi pe care îi roteşte, nimic altceva. Dacă mă întrebi pe mine, normal ar fi să-i aducă unui regizor 50 de actori pe un rol”.