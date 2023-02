Emisiunea lui Cosmin Șeleși iese din grila de la PRO TV! Primele declarații ale prezentatorului: „Nu-mi vine să cred”

După ce a plecat de la cârma emisiunii „Te conosc de undeva”, Cosmin Seleși s-a îndreptat către concurență, iar de ceva timp activează la PRO TV. Acesta a prezentat emisiunea „Batem Palma”, care acum a ajuns la final. Primul sezon al producției s-a încheiat, iar Cosmin Seleși a făcut primele declarații.

Astăzi, 27 februarie are loc ultima ediție a emisiunii moderate de Cosmin Seleși. În luna decembrie a anului trecut producția a părut pe micile ecrane, iar 24 de concurenți și-a luat locurile la pupitre. Acum, emisiunea a ajuns la ultima ediție, iar Cosmni Seleși s-a declarat destul de emoționat. A dus cu bine primul sezon și rămâne de văzut dacă șefii trustului vor considera că producția trebuie să meargă mai departe și va avea și un sezon doi.

„Nu-mi vine să cred că am ajuns și la acest moment când vă putem spune că urmează să-i cunoașteți pe ultimii cinci concurenți ai primului sezon! Mă simt super norocos pentru că am avut ocazia să-i am alături de mine pe toți acești oameni minunați, încărcați de energie și de voie bună.

A fost o super atmosferă pe platourile de filmare, iar faptul că cei de acasă ne-au fost alături la fiecare ediție într-un număr atât de mare înseamnă că am reușit să le aducem și lor starea noastră. Chiar dacă acum am ajuns aproape de final”, a declarat Cosmin Seleși.

„Lucrurile merg înaite”

În urmă cu ceva timp, Cosmin Seleși surprindea pe toată lumea și anunța că renunță la colaborarea cu Antena 1. Acesta a decis că este momentul să se retragă de la cârma emisiunii „Te cunosc de undeva” și să meargă mai departe. Fanii au fost surprinși și nu se așteptat să îl vadă pe actor atât de repede înapoi pe micile ecrane, doar că de această dată la PRO TV ci nu la Antena 1.

„Lucrurile merg înainte, dacă voiam să fac parte rămâneam acolo. Am vrut să plec să merg mai departe. Eu am luat hotărârea asta. Cred că e important în viață să știi să te oprești și să mergi mai departe, să lași loc de alte lucruri.

That`s it, adică nu am nici un regret, dimpotrivă sunt foarte fericit și văd că emisiunea merge mai departe, ceea ce e foarte bine. Nimeni nu e de neînlocuit. Acum am teatrul meu, sunt cu al patrulea film în producție, adică na, eu sunt actor, nu m-am născut în televiziune, asta o facem adiacent. Sunt ok.”, declara Cosmini Seleși după plecarea de la Antena 1.

