Pepe, unul dintre cei mai ofertați artiști autohtoni, atât de către organizatorii de concerte, cât și de producătorii tv, a primit propunerea de a participa atât la Survivor, show-ul de la Pro TV, cât și la „America Express”, de la Antena 1. Le-a refuzat însă pe ambele, iar motivul l-a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro.

Pepe duce viața pe care și-a dorit-o, atât pe plan personal, cât și profesional. Are o familie fericită, și un băiețel superb, cu Yasmine Oddi, precum și două fete pe care le adoră, din căsătoria cu Raluca Pastramă. Are concerte pe bandă rulantă și a participat, fie ca și concurrent sau prezentator, cam la toate emisiunile cu maximă audiență. Râvnit de posturile TV cu ștaif, artistul a primit în repetate rânduri propuneri de a participa la Survivor, show difuzat la Pro TV, dar și la „America Express”, de la rivalii de la Antena 1. Fără sorți de izbândă însă, pentru producători.

(Vezi și: CE TARIF ARE PEPE. CÂȚI BANI TREBUIE SĂ SCOȚI DIN BUZUNAR DACĂ VREI SĂ-ȚI CÂNTE LA NUNTĂ)

Nu poate sta departe de familie

Așa cum s-a întâmplat în trecut și cu alte show-uri, gen „Exatlon”, Pepe le-a refuzat. Motivele le-a dezvăluit, în exclusivitate, pentru CANCAN.ro. Vedeta își susține financiar întraga familie și nu poate lipsi prea mult de acasă:

„Eu nu pot pleca mai mult de o săptămână. Nici la Nea Marin nu prea m-am dus. Nu am doar un copil, ci trei, sunt întreținător de familie. Fetele stau la mine, le duc la școală. În plus, am multe concerte semnate pentru o perioadă lungă. Încă de când au apărut aceste showuri mi s-a tot propus, începând cu Exatlon… Dar e exclus, nu am cum să merg, chiar dacă mi-aș dori. Nu rezist să stau două luni fără copiii mei. Nicio sumă de bani din lume nu merită asemenea sacrificiu”, ne-a spus artistul.

Conform informațiilor noastre, artistul ar fi primit 5000 de euro pe săptămână la SURVIVOR, una dintre cele mai mari onorarii oferite unui concurent. În ciuda sumei astronomice, latino-loverul nu a stat prea mult pe gânduri și a declinat invitația producătorilor.

(Citește și: PREZENTATORUL TV A INTRAT ȘI A IEȘIT DIN CABINA DE PROBĂ DE PESTE 10 ORI: PEPE ȘI YASMINE ODY AU „SPART” BANII ÎN MALL BĂNEASA)

Știe cum să medieze un conflict

Fără îndoială, Pepe ar face față cu succes unor astfel de show-uri. Este o fire sportivă, fiind pasionat de box, sport pe care de altfel l-a practicat și-n copilărie. El a povestit, în urmă cu câțiva ani, că mama sa a fost cea care l-a îndrumat să se orienteze spre cealaltă pasiune a sa, muzica, și nu regretă nicio clipă că a ascultat-o. Sportul cu mănuși l-a ajutat însă în viață. Artistul spunea că a învățat cum să procedeze în cadrul unui conflict și că nu de puține ori a mediat astfel de dispute aprinse.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.