Care este, de fapt, numele real al lui Pepe și cine i-a dat numele de scenă. Puțini au știut asta!

Pepe este unul dintre cei mai îndrăgiți artiști din România. Muzica latino i se potrivește mănușă, dar pe lângă acest lucru, fostul soț al Oanei Zăvoranu este și compozitor, producător și prezentator Tv. Artistul a urmat cursuri de canto la Școala Populară de Artă, iar de atunci a muncit din greu pentru a ajunge pe culmile succesului. Chiar dacă se cunosc toate aceste detalii despre el, puțini sunt cei care-i știu numele real din buletin.

Numele real al lui Pepe

Ei bine, deși este cunoscut drept „Pepe”, nume de scenă pe care-l are încă de la debutul în muzică, numele său din buletin este, de fapt, Ionuț Nicolae Pascu. Înainte să cunoască faima, Pepe a tras din greu pentru a reuși să-și plătească lecțiile de canto. Artistul a fost cameraman la nunți, petreceri private, ospătar, chiar și vânzător de haine. Nu i-a fost niciodată rușine să muncească, iar acest lucru se poate observa astăzi, căci pe plan profesional se poate lăuda din plin.

”Ca să-mi plătesc lecțiile de canto, eu am muncit pe brânci. Am făcut o grămadă de lucruri: am filmat pe la nunți și alte petreceri private, am fost ospătar, vânzător de haine sau de cafea… Niciodată nu mi-a fost rușine”, spunea Pepe într-un vechi interviu.

Cine i-a dat numele de scenă

Pepe a cunoscut celebritatea undeva în 1999, atunci când a fost înființată și trupa Latin Express. La scurt timp a început să cânte solo și s-a bucurat de un succes colosal. Dacă vă întrebați care este istoria numelui său de scenă, ei bine, se pare că fratele solistului i-a dat această poreclă atunci când erau copii.

„Frate-miu, care-i mai mare decât mine cu doi ani și jumătate, a încercat să-mi zică Bebiță, de la bebe mic, dar i-a ieșit Pepiță. Și mi-a rămas ba Pepe, ba Pepito, ba Pepiță, ba Pepino. Nu mi-a spus nimeni niciodată Ionuț, iar singurul om care mi-a spus Nicușor a fost tataie, Dumnezeu să-l ierte! De mai bine de 20 de ani, mai toți îmi spun Pepe.

În familie, îmi spun Pipiță, iar prietenii din copilărie îmi spun Pepiță. Pepino mi-a zis Vârciu. Pepito îmi spune Diana Munteanu. Am niște prieteni care-mi spun că sunt medicamenul lor pentru când îi doare capul și pentru că îi fac să râdă. Ei îmi spun Pepenol”, a mai dezvăluit Pepe în urmă cu ceva timp.