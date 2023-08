Ce a putut să spună Marian Mexicanu despre Paula Lincan, la 9 ani de la divorț: „N-avea nimic atunci când am luat-o”

Marian Mexicanu și Paula Lincan au fost căsătoriți timp de 23 de ani și împreună au doi copii. Celebrul acordeonist și cântăreața și-au spus adio în 2014, din cauza neînțelegerilor cu care se confruntau de ceva vreme. Lăutarul s-a căsătorit cu Ana, femeia cu care se iubea și în timpul mariajului cu Paula. Ei au o relație de circa 10 ani și pare că totul merge ca pe roate, mai ales după ce au făcut pasul cel mare. De curând, artistul și-a adus aminte de mariajul cu prima lui soție și a ținut să facă anumite precizări.

Marian Mexicanu a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Paula Lincan. Cei doi au fost împreună timp de 23 de ani, însă și-au spus adio din cauza neînțelegerilor. Despărțirea a fost una cu scântei, căci acordeonistul și cunoscuta cântăreață de muzică de petrecere și-au aruncat cuvinte grele în fața tuturor. Prezent în podcastul lui Cătălin Măruță, Marian Mexicanu și-a adus aminte de căsnicia lui cu artista. Printre altele, a recunoscut că a iubit-o mai mult decât ea l-a iubit pe el. Și-ar fi dat seama din faptele ei și din atitudinea pe care o avea în timpul mariajului.

„Eu am ținut foarte mult la ea, să știi. Eu am ținut mai mult la ea decât ea la mine. Mi-am dat seama din faptele ei, din atitudine. Am fost căsătoriți timp de 23 de ani”, a dezvăluit Marian Mexicanu.

CITEȘTE ȘI: CE PROPUNERE INDECENTĂ I-A FĂCUT O MIREASĂ LUI MARIAN MEXICANU, LA NUNTA UNDE EL ÎI CÂNTA. A ACCEPTAT FĂRĂ SĂ STEA PE GÂNDURI: „SĂ PLEC FERICITĂ”

Marian Mexicanu, căsătorie din interes cu Paula Lincan?

Fosta soție provine dintr-o familie de artiști de renume. Este fiica celebrei Mioara Lincan și a violonistului Marin Lincan. Din 1989, cântăreața a început să meargă la nunți alături de tatăl și de fratele ei, țambalistul Giani Lincan. Din 1991, artista mergea la turnee în străinătate, iar din 1995 a început să colaboreze cu Marian Mexicanu, cel care avea să-i devină soț și tatăl celor doi copii. S-a zvonit o bună perioadă că lăutarul s-a însurat cu Paula pentru averea ei, dar și pentru faimă. Într-un final, acordeonistul a dat cărțile pe față și a vorbit pe șleau despre cum au stat lucrurile, de fapt, între el și prima soție.

Marian Mexicanu: N-avea nici țigări când am luat-o eu. N-avea nici casă, nici nimic, când am luat-o eu.

Cătălin Măruță: Dar erau celebri, familia Lincan…

Marian Mexicanu: Asta-i cu totul și cu totul altceva. Îmi place cum cânți, că ai o valoare profesională…

Cătălin Măruță: Asta zic. Erai îndrăgostit de numele lor, de valoarea profesională și ai zis că te căsătorești cu Lincan și devii cunoscut.

Marian Mexicanu: Nu. Îți dau cuvântul meu de onoare că nu a avut nicio treabă asta. Eu m-am îndrăgostit de ea, ca și femeie, că a fost o femeie minunată, o femeie superbă. Am stat cu chirie, deci nu…eu eram puternic la 18 ani, întreabă pe cine vrei, din lumea noastră a lăutăriei. Eu la 18 ani eram cunoscut, aveam nunțile mele, câștigam bani. La 19 ani mi-am luat casă, pe banii mei. A fost iubire. Eu am iubit mai mult în relație decât ea.

CITEȘTE ȘI: MARIAN MEXICANU, MAI FERICIT CA NICIODATĂ! S-A PRODUS ÎMPĂCAREA CU CEI DOI COPII AI SĂI. ,,ERA NORMAL SĂ SE OPREASCĂ MÂNDRIA ȘI TRUFIA ÎNTRE NOI”