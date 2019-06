Ce a răspuns Alina Pușcaș atunci când a fost întrebată de băiețelul ei cum va veni pe lume surioara lui

Alina Pușcaș urmează să devină mămică pentru a treia oară și este în culmea fericirii. Prezentatoarea TV s-a ocnfruntat cu o situație mai aparte atunci când a fost întrebată de băiețelul ei cum va veni pe lume surioara lui.

Alina Pușcaș va deveni, din nou, mămică. Sunt ultimele săptămâni cu burtica de graviduță, iar prezentatoarea TV abia așteaptă să-și țină fetița la piept. Însă nu doar ea este nerăbdătoare să o cunoască pe micuță ci și ceilalți doi copii pe care îi are cu Mihai Stoenescu. (CITEȘTE ȘI: ALINA PUȘCAȘ A RECUNOSCUT TOTUL. “AM RENUNȚAT DE CEVA TIMP”)

Ei bne, Alina Pușcaș s-a confruntat și cu o situație mai incomodă atunci când a fost întrebată de băiețelul ei cum va veni pe lume surioara lui. Prezentatoarea TV s-a fâsticit puțin, iar apoi i-a spus micuțului că îi va explica acest lucru când va crește puțin mai mare.

”Le-am spus mereu că e în burtică și așteptăm să crească, să vină și ea să se joace cu noi. Și Alex chiar m-a întrebat cum va ieși din burtică. Evident că m-am blocat, pentru că nici nu voiam să-l mint, nici să-i spun vreo povestioară absurdă, așa că i-am promis că îi voi explica atunci când va mai crește. Amândoi par entuziasmați în acest moment, rămâne de văzut mai târziu dacă ne vom lovi de gelozii”, a mărturisit Alina Pușcaș pentru Libertatea.

Alina Pușcaș, ultima sarcină

Alina Pușcaș a devenit pentru prima dată mămică în 2015 – luna august . Ea a adus pe lume un băiețel botezat Alexandru. Apoi s-a mutat cu partenerul ei de viață, medicul stomatolog Mihai Stoenescu. Cei doi sunt căsătoriți din vara anului 2017. În luna octombrie a anului 2017, prezentatoarea de televiziune a devenit mămică pentru a doua oară, iar micuța a fost botezată Melissa Antonia. (VEZI ȘI: CE ȘI-A DORIT DE MICĂ ALINA PUȘCAȘ! ”MI SE PARE INTERESANT! ÎMI PARE RĂU CĂ NU AM…”)

“Sunt însărcinată a treia oară, va fi și ultima. Nu mai am voie, pentru că am făcut Cezariană de la prima, deci, este ultima șansă. Mihai ar fi vrut să avem gemeni, dar nu ne-a ieșit (…). Este fetiță! E distrus Mihai! Glumesc, e distrus la modul că el visa să facă o ceată de băieți, nu să fie dominat de fete, acolo, în casă.

Și-acum vom fi eu – Scorpion, Melisa – Scorpion, fata asta – Leoaică. Nu știm ce nume are, de-asta i-am zis doar «fata». Nu am nume, aștept propuneri (…). A fost o sarcină dificilă de la început. De fapt, primele două luni, decembrie și ianuarie, în care m-am simțit foarte rău, tot ce nu am simțit la celelalte două sarcini am avut acum! Din februarie însă, mi-a trecut ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic”, a mărturisit viitoarea mămică în cadrul Observatorului de la Antena 1.