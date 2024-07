Ce a riscat Bogdan de la Ploiești când a izbucnit scandalul cu Florin Salam? O spune chiar…Betty: ”Dacă mă supăr, fac foarte urât!”

Florin Salam și Bogdan de la Ploiești au ținut prima pagină a ziarelor în aceste zile, după un scandal imens care a pornit între cei doi la o nuntă. „Regele” manelelor a răbufnit la adresa tânărului artist și l-a făcut cu ou și oțet de față cu toții nuntașii. FS a aruncat cu bani pe iubitul Cristinei Pucean și a cerut o dedicație anume: Să recunoască în fața mirilor și a invitaților de la nunta respectivă că Salam este șeful lui. Pentru că Bogdan s-a simțit înjosit, acesta a preferat să-și încheie programul muzical și să se retragă. Din acel moment, a pornit o ceartă de zile mari pe internet. Acum, Betty Salam, fiica manelistului, spune într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO care este motivul pentru care Florin Salam a reacționat așa.

Florin Salam ar putea să își schimbe cu ușurință numele în ”Florin Scandal”, având în vedere că în ultimele luni a intrat, voit sau nu, în numeroase scandaluri. Cel care a ținut cel mai mult prima pagină a ziarelor este și cel mai recent, în care Regele FS și Bogdan de la Ploiești au fost invitați să cânte la aceeași nuntă. Acolo, Salam l-a provocat pe colegul său de breaslă mai tânăr, care își făcea numărul în fața nuntașilor. Nici BDLP nu a rămas indiferent la șicanele lui Florin Salam și de aici până la acuzații pe internet nu a mai rămas decât un pas. Florin Salam „l-a tras de urechi” pe Bogdan pe internet și a susținut că nu este pentru prima dată când iubitul Cristinei Pucean își ia „palme” la cântări.

După ce a făcut atâta tam-tam pe Tik Tok, blamat de oamenii de acasă, Salam și-a retras cuvintele. Oamenii din comentarii susțin că Florin Salam s-a schimbat la 180 de grade, pe motiv că se teme de ”intervențiile” lui Bogdan (Vezi AICI detalii). Acum, Betty Salam spune care este motivul pentru care tatăl ei și-a ieșit din minți și l-a umilit pe mai tânărul și neexperimentatul lui coleg de breaslă, Bogdan de la Ploiești.

Betty spune tot despre scandalul dintre Florin Salam și Bogdan de la Ploiești: „Tata are motivele lui!”

„Tatăl meu știe ce face, eu nu mă bag niciodată în deciziile pe care el vrea să le ia. Nici nu-mi permit, eu sunt și foarte rușinoasă. Eu comunic mult cu el și despre orice, dar din punctul acesta de vedere, mă retrag pentru că niciodată nu pot să-mi permit să-i spun . El știe întotdeauna de ce se întâmplă anumite lucruri. Niciodată nu le face așa pur și simplu. Are motivele lui ca orice om, doar nu îl apucă așa dintr-odată” , a spus Betty Salam pentru CANCAN.RO.

În plus, Betty a ținut să sublinieze că tatăl ei este un om impulsiv, însă nu ar începe o ceartă fără motiv. „Eu sunt un copil. Nu pot să mă bag pentru că am vârsta de 23 de ani, eu sunt cu treaba mea, cu munca mea și cu muzica mea. Nu-mi place să mă bag în anumite discuții care nu-mi aparțin. Tatăl meu este mare, este vaccinat, știe ce face. La fel și Bogdan, nu mă pronunț eu în numele lui. Ei se ceartă, ei se împacă”, a spus fiica manelistului.

Betty Salam: „Eu îl apreciez pe Bogdan de la Ploiești ca artist, dar…”

Fiica lui Florin Salam a ținut să precizeze că ea nu este deloc un om conflictual, lucru deja știut, iar când este loc de scandal preferă să se retragă. Mai mult, cântăreața spune și că deși îl apreciază pe Bogdan de la Ploiești, pentru tatăl său are doar cuvinte de laudă pentru că munca pe care Florin Salam o depune constant este colosală.

„Nu mă mai afectează absolut nimic. Sunt foarte realistă și sunt zile, și zile. Astăzi ai o zi mai proastă, mâine una mai bună, iar oamenii abia așteaptă un scandal. Când este un scandal, toată țara este activă. Nu mai sunt offline, sunt online. Eu îmi dau log-out în momentul în care există un scandal, prefer să mă retrag. Nu este genul meu.

Eu îl apreciez foarte mult și pe Bogdan de la Ploiești ca artist. Este un băiat super respectuos și foarte talentat și îl apreciez pentru munca depusă, dar pe tatăl meu, nici nu mai spun cât de mult îl apreciez. Știu cât de multă muncă este în spatele a ceea ce face și câtă experiență de viață are, încât el nu trebuie să dea curs discuțiilor și cu asta am spus totul”, a mai spus Betty pentru CANCAN.RO.

Deși tatăl său parcă se întrece în conflicte cu el însuși, apărând mereu pe prima pagină a ziarelor, Betty preferă să stea departe de scandaluri. Nu pentru că nu ar fi în stare să ducă la capăt un conflict, dimpotrivă. Betty este chiar impuslivă și chiar ea spune că „face urât”.

„Nu m-am băgat în scandaluri niciodată, dar și dacă mă supăr. Sunt genul de persoană care tace, dar și dacă mă supăr, fac foarte urât. Așadar, prefer să mă retrag în momentul acela pentru că nu știu cum reacționez. Nu-mi plac discuțiile.Vorbeam și cu Cătălin și îi spuneam că nu am fost niciodată implicată în niciun scandal. Să fac un scandal? Nu este de mine. Îmi place să trăiesc liniștit din punctul acesta de vedere” , mai susține soția lui Cătălin Vișănescu.

Din fericire, în viața ei lucurile sunt foarte bune, iar recent Betty și-a aniversat soțul. „A fost ziua lui Cătălin, am decis să sărbătorim acasă pentru că, de obicei, ieșeam la restaurante sau plecam într-o vacanță. De data aceasta am chemat câțiva prieteni acasă, am făcut un grătar și, desigur, ne-am uitat la meci. Apoi vom pleca într-o vacanță doar noi doi pentru că l-am rugat frumos să fim doar noi doi. Cu Mathias va sta soacra mea” , ne-a mai dezvăluit fata cea mare a lui Florin Salam.

