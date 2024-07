Salam l-a umilit în ultimul hal, iar Bogdan de la Ploieşti a avertizat că va posta un videoclip cu „Regele României”. Schema prin care şi-a pus pe toată lumea în cap

Florin Salam și Bogdan de la Ploiești au ținut prima pagină a ziarelor în aceste zile, după un scandal colosal care a pornit între cei doi la o nuntă. „Regele” manelelor a răbufnit la adresa tânărului artist și l-a făcut cu ou și oțet, în văzul tuturor. Cântărețul de manele a aruncat cu bani pe iubitul Cristinei Pucean și a cerut o dedicație anume: să recunoască în fața mirilor și a invitaților de la nunta respectivă că Salam este șeful lui. Pentru că Bogdan s-a simțit înjosit, acesta a preferat să-și încheie programul muzical și să se retragă. Din acel moment, a pornit o ceartă de zile mari pe internet. Gestul făcut acum de BDLP a aruncat internetul în aer!

Florin Salam l-a făcut praf pe Bogdan de la Ploiești, după ce au fost invitați ambii să cânte la o nuntă. Când iubitul Cristinei Pucean își făcea programul muzical, Salam a vrut să dea o dedicație în care să spună că el este șeful tuturor, implicit al lui Bogdan. Pentru că tânărul artist nu a cedat insistențelor „Regelui” și nu a admis faptul că Salam este șeful lui, cel din urmă s-a enervat la maxim. L-a jignit în fața tuturor celor prezenți, apoi scandalul s-a mutat pe internet. Florin Salam i-a aruncat cuvinte dure colegului său de breaslă, iar Bogdan s-a văzut nevoit să-i răspundă.

CITEȘTE ȘI: FLORIN SALAM A PUS TUNURILE PE BOGDAN DE LA PLOIEȘTI! „REGELE” MANELELOR A LANSAT NOI VORBE GRELE: „TE-AM ȚINUT CÂNDVA PE LÂNGĂ MINE, TE CHINUIAI”

Nu a vrut să dea curs discuțiilor, însă a ținut să spună și partea lui de adevăr. A recunoscut că Florin Salam a fost modelul unei generații și că este ”Regele” României, însă nu poate spune că este și „Regele” lui.

„Știu că așteptați un răspuns de la mine. Cu toate că nu sunt genul să răspuns la răutăți, trebuie să vină și acest răspuns din toată inima. Florin Salam este regele României, pe bune. Noi toți, toată generația mea am crescut pe muzica lui și îl respect și l-am respectat încă de mic, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm înjosiți și călcați în picioare. Vreau să vă prezint situația exact așa cum a fost.

Ați văzut și voi că l-am respectat și i-am dat toate declarațiile pe care și le-a dorit, cu toate că a încercat să mă înjosească, fiind la o petrecere cu oameni la care el cântă de obicei. Din contră, pe unde a cântat la petrecerile nostre, l-am tratat exact pe ca un rege și n-am încercat niciodată să fac vreo contră cu el. Deși sunt multe speculații, am să vă las și acest clip unde veți vedea exact că eu am anunțat ultima melodie și dacă m-a oprit cineva, acela am fost tot eu, din respect față de oamenii mei, pentru că așa am fost educat, să nu stricăm vreodată vreo petrecere.

V-aș ruga din toată inima mea să nu dați cu hate și cu vorbe rele, pentru că noi am ajuns aici datorită lui Dumnezeu și a sufletului vostru curat. Asta înseamnă Bogdan de la Ploiești, iubire, nu război”, a fost explicația lui Bogdan de la Ploiești.