Florin Salam a pus tunurile pe Bogdan de la Ploiești! „Regele” manelelor a lansat noi vorbe grele: „Te-am ținut cândva pe lângă mine, te chinuiai”

Lumea manelelor se clatină! Un scandal colosal a izbucnit între Florin Salam și Bogdan de la Ploiești, după ce cântăreții au dat nas în nas la o nuntă. Aceștia au cântat la un eveniment privat, însă lucrurile au degenerat și au luat o turnură neașteptată. „Regele” manelelor s-a supărat pentru că iubitul Cristinei Pucean n-a spus în fața tuturor că șeful lui este Florin Salam. De aici a urmat o serie de replici usturătoare pe internet. Ce au avut să-și reproșeze cei doi artiști de muzică de petrecere?

Florin Salam și Bogdan de la Ploiești s-au certat în văzul lumii, după ce au cântat la o nuntă. Totul a început de la faptul că „Regele” a fost foarte revoltat pentru că tânărul artist n-a vrut să spună în fața tuturor că el este șeful lui. Bogdan l-a lăudat pe Salam și l-a numit șeful României, însă nu și șeful lui. Ei bine, această remarcă n-a făcut altceva decât să pornească un scandal colosal. Au fost aruncate în vânt cuvinte grele la adresa iubitului Cristinei Pucean, dar și la adresa dansatoarei.

Florin Salam i-a readus aminte public lui Bogdan, că în urmă cu mulți ani s-a împrumutat de bani pentru a face o piesă cu „Regele” manelelor. Acum, lăutarul regretă că l-a ținut aproape de el pe tânărul solist.

Nu au fost singurele vorbe dure spuse la adresa acestuia. Manelistul a continuat să-l vorbească de rău pe Bogdan de la Ploiești, după incidentul de la nunta respectivă.

Bogdan de la Ploiești a răbufnit după tot scandalul cu Florin Salam, care a luat amploare pe internet. Tânărul cântăreț a venit cu explicații, fiind revoltat de tot episodul. Iubitul Cristinei Pucean susține că l-a respectat întotdeauna pe Salam și a recunoscut că este „Regele” manelelor în repetate rânduri. Doar că, artistul a simțit că este înjosit când nu era cazul. Pentru că nu a recunoscut la nunta respectivă că Salam este șeful său, s-a ales cu multe replici acide.

„Știu că așteptați un răspuns de la mine. Cu toate că nu sunt genul să răspuns la răutăți, trebuie să vină și acest răspuns din toată inima. Florin Salam este regele României, pe bune. Noi toți, toată generația mea am crescut pe muzica lui și îl respect și l-am respectat încă de mic, dar asta nu înseamnă că trebuie să ne lăsăm înjosiți și călcați în picioare. Vreau să vă prezint situația exact așa cum a fost.

Ați văzut și voi că l-am respectat și i-am dat toate declarațiile pe care și le-a dorit, cu toate că a încercat să mă înjosească, fiind la o petrecere cu oameni la care el cântă de obicei. Din contră, pe unde a cântat la petrecerile nostre, l-am tratat exact pe ca un rege și n-am încercat niciodată să fac vreo contră cu el. Deși sunt multe speculații, am să vă las și acest clip unde veți vedea exact că eu am anunțat ultima melodie și dacă m-a oprit cineva, acela am fost tot eu, din respect față de oamenii mei, pentru că așa am fost educat, să nu stricăm vreodată vreo petrecere.

V-aș ruga din toată inima mea să nu dați cu hate și cu vorbe rele, pentru că noi am ajuns aici datorită lui Dumnezeu și a sufletului vostru curat. Asta înseamnă Bogdan de la Ploiești, iubire, nu război”, a fost explicația lui Bogdan de la Ploiești.