Ce a spus iubita lui Nicolae Botgros când a fost întrebată de copil! Reacția maestrului, după ce s-a aflat că a devenit tată la 65 de ani

Vestea că maestrul Nicolae Botgros a devenit tătic la 65 de ani a șocat pe toată lumea. Unde mai pui faptul că cea care l-a făcut din nou părinte este o artistă cu aproape 30 de ani mai tânără decât el. Iată că după toate zvonurile din ultima vreme a apărut și prima reacție a maestrului.

Se pare că în luna aprilie a acestui an, Nicolae Botgros a devenit tătic. Însă nu soția lui este cea care i-a adus pe lume o fetiță ci… o artistă cu aproape 30 de ani mai tânără decât el. Toată lumea a vuit la aflarea veștii însă Nicolae Botgros și-a văzut liniștit de viață și a plecat în vacanță cu soția lui. (CITEȘTE ȘI: NECAZURILE LUI NICOLAE BOTGROS: „AM AVUT O DEPRESIE FOARTE URATA. PLANGEAM SI NU SUPORTAM CA BAIATUL MEU SA CREADA CA TATA NU MAI POATE”! VEZI AICI CE L-A LOVIT PE INDRAGITUL ARTIST!)

Contactat de jurnaliști, Nicolae Botgros nu a vrut să comenteze despre acest subiect. În schimb, iubita lui, Anișoara Dabija ar fi confirmat faptul că are o fetiță fără să facă alte precizări. Semn că… toată lumea este împăcată cu situația de față, inclusiv soția artistului.

Anișoara Dabija a divorțat cu o lună înainte să nască fetița

Anişoara Dabija era căsătorită de 15 ani cu Dumitru Guşevatîi, instrumentist din Orchestra Prezidenţială a Republicii Moldova. Cei doi au împreună doi copii. Cu toate acestea, Anişoara a avut o relație extraconjugală cu Nicolae Botgros și a rămas însărcinată cu el. Iar în luna martie, cu o lună înainte să nască fetița, femeia i-a spus soțului că vrea să divorţeze de el. (VEZI ȘI: TRISTETE MARE IN FAMILIA BOTGROS! CORNEL, FIUL MARELUI LAUTAR MOLDOVEAN NICOLAE BOTGROS, PARASIT DE SOTIE INAINTE DE CRACIUN)

„Nici nu ştiu dacă sunt eu în măsură să vorbesc despre asta. Mai bine îi întrebaţi pe ei (n.r.: pe Anişoara Dabija şi pe Nicolae Bogros) ce s-a întâmplat. Eu sunt un om muncitor, familist şi îmi iubesc enorm copiii. În luna martie a acestui an, eu şi soţia mea am divorţat. Adevărul e că nu am cerut eu divorţul, ci ea. Şi, totodată, mi-a cerut să-mi dau acordul în scris că nu am pretenţia ca fetiţa, pe care a născut-o pe data de 5 aprilie, să poarte numele meu. Mi-a spus că este copilul lui Botgros. Ei au o relaţie de ani buni, iar în anul 2015 i-am prins împreună. Am iertat-o pe soţie atunci, pentru că avem doi copii împreună, iar pentru mine familia contează foarte mult. Chiar l-am rugat frumos şi omeneşte pe domnul Botgros să ne dea pace şi să ne lase să ne creştem copilaşii împreună. Însă nu s-au ţinut de cuvânt. Eu vreau să uit tot. Avem 15 ani de căsătorie, am trăit, dar nu am ştiut cu cine trăiesc”, a declarat Dumitru Guşevatîi, potrvit click.ro.