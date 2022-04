Ce a spus Laura Giurcanu despre Cătălin Zmărăndescu, după ce Faimoasa a fost eliminată de la ”Survivor România”: ”A fost șocant să ajung acasă și să aud ce a spus”

În urmă cu o săptămână, Laura Giurcanu a fost eliminată din cadrul competiției ”Survivor România”. Tânăra s-a întors acasă, în România, unde și-a revăzut familia și prietenii. Totodată, a și urmărit evoluția celorlalți colegi din show, dar și testimonialele. Ce reacție a avut fosta Faimoasă, după ce a auzit declarațiile luptătorului Cătălin Zmărăndescu?

Laura Giurcanu a petrecut trei luni în Republica Dominicană, în competiția ”Survivor România” care rulează la Pro TV. Aceasta a fost întâmpinată la aeroport de familie și iubit. Fosta Faimoasă a făcut declarații despre experiența pe care a avut-o în cadrul show-ului, incluzând și opinii despre colegii săi, în emisiunea ”La Măruță”: ”Au fost trei luni absolut superbe, m-am bucurat în fiecare secundă, e emoționantă revederea cu ai mei, sunt foarte bucuroasă cu tot ce s-a întamplat pe insulă. Eu nu am vrut niciodată să mă plâng, știam unde merg, eu nu mai dormisem niciodată în aer liber, s-a întâmplat în prima seară de Survivor”.

Laura Giurcanu: ”Cătălin a spus niște lucruri pe care nu le-am înțeles”

De asemenea, fosta concurentă a emisiunii de la Pro TV susține faptul că a rămas șocată când a auzit ce a spus luptătorul Cătălin Zmărăndescu despre ea, după ce a fost eliminată în ediția din 5 aprilie: ”Nu pot să zic că au fost oameni care m-au dezamăgit, nu m-am dus acolo cu așteptări. Cătălin a spus niște lucruri pe care nu le-am înțeles, a fost socant să ajung acasă și să aud ce a spus, nu cred ca mai merită să vorbesc cu el. Sunt perfect împăcată în rest cu orice am întâlnit acolo la Survivor. Am ajuns unde sunt în competiție: în afară de mine și Elena nicio fată nu a avut vreo capabilitate sportivă în echipa mea. Noi eram cele două Faimoase care se luptau de câte 3-4 ori pe traseu. Nu știu dacă aș spune că am ieșit repede pentru ca am fost taxată, eu am învățat foarte mult. Eu cu TJ nu mai petrecusem timp cu 3 săptămâni înainte de a se produce ruptura”.

sursă foto: capturi video Youtube