Laura Giurcanu a fost eliminată de la „Survivor”, dar puțini îi știu trecutul: „Eram mică și…”

”Faimoasa” de la ”Survivor România” tocmai ce a fost eliminată din competiția de la Pro Tv, desfășurată în Republica Dominicană. Este cunoscută în mediul online ca fotomodel și Instagram, unde se apropie vertiginos de un milion de urmăritori. Însă puțini sunt cei care știu cine se află, de fapt, în spatele imaginii perfecte pe care blonda o afișează. Laura Giurcanu a cucerit rețelele de socializare, iar de aproape două luni și pe fanii ”Survivor România”.”Faimoasa” din jungla dominicană a avut o ascensiune rapidă și a reușit să se afirme într-un timp destul de scurt, mai ales după câștigarea titlului de “Next Top Model”, sub egida lui Cătălin Botezatu.

Pasiunea pentru vlogging a descoperit-o în anul 2013 atunci când și-a creat propriul canal de You Tube. Laura Giurcanu a trecut aproape prin toate etapele cunoașterii, iar CANCAN.RO vă prezintă lista de studii pe care Laura Giurcanu le-a bifat.. Născută în București, pe data de 23 decembrie 1996, Laura Giurcanu a terminat liceu privat “Phoenix” și, apoi, facultatea de Psihologie la Universitatea Spiru Haret din Capitală. Ceea ce puțini știu, însă, este că aspectul său longilin și aptitudinile sportive se datorează celor șapte ani de atletism, pe care Laura i-a bifat în copilărie.

„Aveam un vis pe săptămână. Am trecut prin toate. Toți voiam să fim astronauți. Am vrut să fiu medic, ba chiar am vrut să merg la medicină. Eram mică și așa m-am apucat de atletism. Era o poză cu o atletă și era o reclamă la un brand de sport. Am zis că vreau și eu să fiu așa. Am făcut sport de performanță 7 ani. Până la urmă nu am ajuns pe nicio clădire prin atletism, dar după aceea am ajuns pe clădiri și prin reclame, dar altfel. Nu am ajuns eu atletă, dar în poze dau foarte bine!”

