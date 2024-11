Daniel Pavel, prezentatorul ”Survivor”, și soția lui, interviu la dublu, unde s-au spus toate nebuniile! Ce se întâmplă cu banii din pantof și… Complimentul la care orice femeie ar leșina pe loc!

Daniel Pavel și soția sa, Ana Maria, plănuiesc o vacanță înainte de startul noului sezon “Survivor”, ale cărui filmări sunt programate în Republica Dominicană în luna ianuarie. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, îndrăgitul cuplu a dat din casă despre superstițiile pe care le pun în practică în noaptea dintre ani pentru a le merge bine. Cu acest prilej, am aflat și cât de mult își răsfață prezentatorul TV partenera de viață. Cei doi și-au oficilizat relația în iunie, când au celebrat iubirea printr-o nuntă de vis la Palatul Snagov.

Ana Maria Pavel recunoaște că are o afinitate pentru bijuterii, iar soțul îi dă mână liberă la cumpărături când vine vorba de accesoriile care îi plac. La rândul lui, prezentatorul Survivor ne-a arătat ceasul unicat pe care îl are la mână și pe care a dat o mică avere.

Daniel Pavel: „Sper să se concretizeze de revelion”

CANCAN.RO: Înainte de noul sezon Survivor, urmează vreo escapadă ca să aveți bateriile încărcate?

Ana Maria Pavel: Posibil să urmeze de revelion, avem niște planuri de a pleca probabil în Istanbul, pentru că nu am fost împreună. Eu nu am fost de mult, deși am fost de câteva ori înainte să-l cunosc pe Daniel. Daniel a fost o dată și am zis să ne bucurăm puțin cu prietenii și familia de experiența asta.

Daniel Pavel: Deci chiar este dacă putem spune o premieră, pentru că noi nu am apucat să rulăm cu părinții această ipoteză, însă ne-o dorim. Istanbul este și locul de unde provin majoritatea colegilor noștri cu care filmăm în Survivor, iar eu am fost acolo cu vaporul doar. Adică eram ofițer de marină, nu am oprit niciodată, mergeam Bosfor – Dardanele și mai departe. Așa că ar fi o ocazie formidabilă să fim împreună. Deci e prima oară când spunem asta. Sper să se concretizeze de revelion.

Citește și: S-a numărat darul după nunta fastuoasă a prezentatorului de la Survivor ALL STARS. Dan Pavel și soția au planuri mari cu banii!

Ana Maria Pavel: „Îmi place să-mi pun niște bani în pantofi și să-i păstrez peste an”

CANCAN.RO: Apropo de cumpăna dintre ani. Ce superstiții aveți ca să vă meargă bine în noul an?

Ana Maria Pavel: E o singură chestie pe care n-o consider superstiție, dar îmi place să-mi pun niște bani în pantofi și să-i păstrez peste an.

Daniel Pavel: Roșu, să fie ceva roșu înotdeauna.

Ana Maria Pavel: Da, și lenjerie roșie.

Daniel Pavel: Sau așa. Eu am un tatuaj roșu. (râde). Să fie ceva cu roșu, chiar am avut-o de fiecare dată. Sper să o respectăm și de data asta.

CANCAN.RO: Câte bijuterii ai primit până acum de la Daniel?

Ana Maria Pavel: Daniel nu e fan bijuterii. Chiar, de ce nu ești fan bijuterii?

Daniel Pavel: Pentru că am cea mai bogată și frumos lucrată bijuterie: tu!

Ana Maria Pavel: „Mă lasă să aleg ce-mi place, ceea ce mi se pare perfect”

Ana Maria Pavel: Inelul de logodnă a fost cea mai frumoasă surpriză pe care mi-a făcut-o și mă lasă să îmi cumpăr orice bijuterie îmi doresc, însă nu neapărat le alege el, mă lasă să aleg ce-mi place, ceea ce mi se pare perfect.

Daniel Pavel: Deși, undeva acolo pe deget este o alegere pe care am făcut-o.

CANCAN.RO: Dar o bijuterie de suflet de care nu te desparți există?

Ana Maria Pavel: Doar acest inel și verigheta, în rest pot să zic că mă lipsesc de orice. În schimb la acestea nu o să renunț niciodată.

CANCAN.RO: Tu ai vreun talisman norocos?

Daniel Pavel: Am, dar sunt pe pietre speciale făcute pentru mine de cineva cu puteri și da îl putem cataloga ca pe un talisman. Am un singur ceas din oțel de submarin. L-am cumpărat de la un magazin de specialitate. Am avut pe cineva care mi-a dat pontul, un coleg de-al meu din marină.

CANCAN.RO: Ai dat o mică avere pe el?

Daniel Pavel: Da, a fost destul de mult la vremea aceea, dar nu-l menajez. Ana știe, mă bag sub apă, mergem până la 100 de m, îl forțez. Forțez limitele că trebuie să fie Survivor și el.

CANCAN.RO: Ce vechime are?

Daniel Pavel: Este dintr-o serie limitată – 3000 de bucăți s-au făcut din oțelul unui submarin, care a făcut istorie navală pentru unul dintre statele mari ale lumii. E o situație geopolitică complicată, nu are rost să o mai zic. Oricum el e în istoria navală a lumii. E luat de la Viena.

Și singura bijuterie la care țin este verigheta. Am mai avut inele rock de-a lungul timpului, dar nu, asta e tot.

Foto: Instagram

Nu rata: În ce dată începe Survivor 2025 la Pro TV. Cine sunt concurenții

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.