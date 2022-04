Au fost aranjate voturile la Survivor? Pro TV, acuzat de „blat” după ce Laura Giurcanu a fost eliminată în ediția din 5 aprilie 2022

În ediţia de seara trecută, Laura Giurcanu a fost eliminată de la Survivor România. Blondina nu se aştepta la acest lucru şi se pare că nu a fost singura. În mediul online, fanii emisiunii au susţinut că voturile sunt aranjate, iar cel care ar fi trebuit, de fapt, să iasă este CRBL.

Propuși spre eliminare din concurs au fost TJ Miles, CRBL și Laura Giurcanu. După mai bine de trei luni, Faimoasa a părăsit competiţia. Deşi nu se aştepta să plece atât de repede, blondina este bucuroasă că se va întoarce lângă cei dragi.

Înainte să părăsească Republica Dominicană, Laura a mărturisit că este foarte recunoscătoare pentru tot ce a trăit la Survivor România.

„Sunt în șoc. O să fiu copleșită de emoții, dar sunt neutre. Am un cuvânt: recunoștință. M-a făcut să văd viața altfel. A fost foarte intens, a fost experiența vieții mele. Oamenii sunt minunați. Am spart sute de cocoși, am câștigat, am pierdut, am petrecut, am plâns, am râs. Plec cu un bagaj emoțional, cu o grămadă de lecții. Survivor este cea mai mare lecție. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot”, a fost prima reacție a Laurei după ce Dan Pavel i-a spus că este eliminată.

Pro TV, acuzat de „blat” după ce Laura Giurcanu a fost eliminată

Pe pagina oficială de Facebook a emisiunii Survivor România, fanii au făcut acuzaţii destul de dure. Cei mai mulţi au susţinut faptul că nu Laura Giurcanu ar fi trebuit eliminată, ci colegul său CRBL.

Mai mult, internauţii i-au acuzat pe producătorii show-ului că ar fi aranjat voturile în aşa fel încât să iasă „cel cu mai puține ,”pile””.

„Așa a vrut Pro Tv, i-au promis ceva lui CRBL”/ „Eliminare românească… adică pleacă cel cu mai puține ,”pile” …așa a fost…așa este…așa va fi…. pentru că suntem romani și ne plac „pilele”/ „Trebuia trimis CRBL dacă e așa de bolnav! Ce-i porcăria asta!!”/ „100 % e mâna Protvului, Crbl nu putea pleca ca el baga hâră între oameni și asta tine oamenii în faţa la televizor” / „Pro TV, vezi ca ai încurcat eliminările, trebuia CRBL” / „Din păcate nu noi publicul decidem cine pleacă, cine rămâne” , sunt doar câteva dintre comentariile fanilor show-lui de la Pro TV.

Sursă foto: captură Pro TV