Ce a spus Theo Rose despre conflictul cu Anghel Damian, surprins de Cancan.ro. Artista a negat tensiunea din cuplu cu o explicație „subțire”: „El a vrut să mă protejeze că sunt gravidă”

Imaginile cu Theo Rose și Anghel Damian, pe care CANCAN.RO le-a obținut în exclusivitate, nu au rămas fără ecou. În stilul ei caracteristic, cu o tentă ușor ironică, mai în glumă, mai în serios, artista s-a simțit datoare cu niște explicații. Ce a spus viitoarea mamă despre conflictul cu partenerul ei.

În urmă cu doar câteva zile, mai exact sâmbătă 20 mai 2023, Anghel Damian și Theo Rose au fost surprinși în timpul unei, hai să spunem îmbrânceli, ‘executate” de Theo în fața restaurantului lui Dani Oțil, acolo unde au luat prânzul. Imaginile spectaculoase pe care CANCAN.RO le-a surprins stau mărturia unui conflict în paradis (vezi AICI galeria foto).

Theo Rose neagă tensiunile dintre ea și Anghel Damian: ”Am avut un moment de paranoia”

Așa cum era de așteptat, subiectul a ținut prima pagină a ziarelor, motiv păentru care Theo Rose a simțit nevoia să ofere câteva explicații și să clarifice, cel puțin din punctul ei de vedere, situația. Într-o postare făcută pe rețelele de socializare, artista neagă orice fel de tensiune între ea și tatăl viitorului ei copil, ba mai mult de atât, cu zâmbetul pe buze, a transformat incidentul într-o poveste haioasă.

Ea afirmă că motivul pentru care a refuzat gesturile tandre ale iubitului ei și l-a îmbrâncit a fost, de fapt, strict legat de siguranța și confortul unei gravide. La ieșirea din restaurant, artista a vrut să se urce la volanul mașinii, iar Anghel Damian, ca să o protejeze, nu i-a dat voie, motiv pentru care au avut loc îmbrâncelile respective.

Pe lângă asta, ca o premoniție, Theo Rose nu a scăpat de ceea ce i-a fost frică. A avut un moment în care s-a gândit că cineva ar putea să-i vadă, fix în momentele acelea, și să-i pozeze, așa cum, de altfel, s-a și întâmplat. Reamintim că tensiunile dintre cei doi, din nordul Capitalei, au avut loc după ce, cu doar câteva zile înainte, Anghel Damian și-a lăsat iubita gravidă în mașină și s-a dus în casa fostei partenere, Lia Bugnar, pentru a-i plimba acesteia câinele (vezi AICI imagini).

„A plecat Anghel să plătească nota. Ea era deja plătită, dar el s-a dus să o și ducă băieților. Și eu am crezut că vine după mine, și când m-am uitat în spate, el dispăruse. Și cum mă prostesc așa și mă alint, m-am ciufuțit și, când am venit, am zis: > Și el: > >.

Și ne-am îmbrâncit acolo, în stradă, să mă lase să conduc eu. Că na, fiind gravidă, conduce el, ca să mă protejeze, să nu mă lovesc. Problema e că am avut un moment de paranoia și, atunci când am urcat în mașină, m-am și gândit: Ce-ar fi când ne-am îmbrâncit fix acum, așa, aici, să mă fi pozat ăștia, să dea fix că cine știe ce, ne-am bătut în stradă.

De ce mi-a fost frică, de-aia n-am scăpat. De acum încolo trebuie să văd cum merg, și merg urât, și stau cocoșată, multe greșeli într-un singur video. Da, aveți dreptate!”, a povestit Theo Rose.

