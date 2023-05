Sexy-graviduța lui Anghel Damian este, de departe, o apariție remarcabilă. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai recente imagini cu frumoasa Theo Rose, care urmează să nască în aproximativ două luni. Aflați, totodată, cum își răsfață actorul partenera de viață. Imaginile sunt “de colecție”.

Anghel Damian și Theo Rose trăiesc, poate, cele mai frumoase momente din viața lor. Cei doi urmează să devină părinții unui băiețel și sunt de nedespărțit. Zilele trecute, fotoreporterii site-ului nr. 1 din România i-au întâlnit în zona Dorobanți, la o plimbărică. Nu singuri, ci alături de mama tânărului, Anca Damian, la rândul ei actriță.

La plimbare cu iubitul și viitoarea soacră

Theo Rose a fost super relaxată, chiar dacă în preajmă se afla și viitoarea soacră 😊. Aproape tot timpul cu zâmbetul pe buze, artista a avut încă o apariție strălucitoare. Burtica i-a dat ceva bătăi de cap – doar este în al treilea trimestru de sarcină – însă iubita actorului s-a bucurat din plin de momentele de relaxare. La un moment dat, Anca Damian a hotărât să-i lase singuri pe “porumbei” și s-a retras.

Poftă de înghețată

Ulterior, Theo Rose și Anghel Damian s-au retras în parcul Floreasca. A fost clipa când pe artistă au “lovit-o” poftele. Și-a cumpărat o înghețată, în timp ce partenerul ei a optat pentru un suc, potrivit imaginilor realizate de CANCAN.RO. Ulterior s-au pus pe o bancă și au început o conversație. Actorul nu a scăpat-o nicio clipă din ochi pe femeia care îl va face tătic. A mângâiat-o, i-a zâmbit și credem noi i-a spus și vorbe dulci. Dragoste mare, nu glumă! Sunt, practic, ultimele pregătiri înainte de naștere.

L-a așteptat în mașină

Într-un final, relaxarea a luat sfârșit. Cei doi au părăsit parcul și s-au îndreptat spre mașină. Anghel Damian a mai făcut un mic “popas” la un magazin, de unde și-a achiziționat ce și-a propus. Theo Rose a preferat să-l aștepte în autoturism, probabil puțin obosită, având în vedere că burtica are deja proporțiile corespunzătoare pentru luna a 7-a de sarcină.

Cu această ocazie, CANCAN.RO îi urmează cântăreței naștere ușoară și să se bucure de micuț. Când va fi cazul, vom reveni cu noi informații. Deci, toți cititorii să rămână pe poziții!

În martie, cu pantalonii în vine

Reamintim că, la jumătatea lunii martie, fotoreporterii CANCAN.RO au întâlnit-o pe Theo Rose la ParkLake cu pantalonașii în… vine! Pentru că sarcina îi dădea mari bătăi de cap, artista și-a desfăcut nasturii și s-a plimbat relaxată prin mall, fără să o intereseze de nimeni și nimic.

Theo Rose vrea să nască natural

Theo Rose vrea să nască pe cale naturală și anunțat că este pregătită să înfrunte tot ce înseamnă acest proces. Nici nu vrea să audă de operație.

“Îmi mai e frică, da. Am zile când mă mai tem. M-am hotărât să nasc natural. E o experiență diferită pentru fiecare femeie. Unele trec ușor prin asta, altele au un travaliu lung și dureros, acum Dumnezeu știe cum o fi. Am și zile în care sunt curajoasă și zic: Bă, mai bine suport câteva ore travaliu și după aia mă refac și pot să-mi continui viața, mai ales că eu am problema aia cu operațiile, nu m-am operat niciodată de nimic și-mi doresc foarte tare să trec prin experiența asta fără operație, că nu vreau. Pot să evit, vreau să evit. Dar vedem ce-o fi. Cred că e normal să-ți mai fie frică că totuși, e cea mai importantă experiență din viața unei femei”, a spus iubita lui Anghel Damian.