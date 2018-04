Diana Belbiță a fost eliminată de la Exatlon, iar zilele trecute a ajuns în țară. Ea s-a întors din Republica Dominicană cu un bagaj voluminos. Așteptată la aeroport de Anda Adam, buna ei pritenă, de mama ei, dar și de fani, sportiva a fost extrem de emoționată să se întoarcă în România. Ea le-a spus reporterilor ce are în bagajul pe care l-a adus cu ea de la Exatlon.

„Păi, am hanoracul roz pe care mi l-a lăsat Anda când a plecat și bluza lui Andrei Stoica. Le-am împachetat frumos și le-am adus să le dau înapoi”, a declarat Diana Belbiță pentru Kanal D. Pe lângă cele trei bluze, trei perechi de pantaloni și o pereche de pantofi sport, „prințesa” nu a avut voie să-și ia cu ea în „câmp” altceva. Această regulă a fost valabilă pentru toți concurenții care au intrat în competiția Exatlon. Pe „Lion”, jucăria de pluș despre care a considera că este talismanul ei norocos, l-a luat în Republica Dominicană și l-a adus acum înapoi în bagaj.

„Lion a trebuit să rămână în bagaj, să rămână la hotel cât eu am fost în competiție. Mi-a fost extrem de dor de el. L-am inclus în top cinci persoane-personaje care îmi sunt cel mai dragi”, a mai spus Diana Belbiță.

Mesajul postat de Diana Belbiță, după eliminarea de la Exatlon

„Trei luni și jumătate cu momente memorabile, probe care la prima vedere păreau imposibile, curse cu final de infract și un dor permanent de oameni dragi. M-am simțit vie, am simțit că trăiesc cu adevărat…Am trecut de la extaz la agonie și înapoi, de la un moment la altul. Am învățat că nu depinde de confort, am învățat să mă bucur de lucrurile mici și cât de prețioasă e fiecare secundă. Nu îmi era teamă să dorm pe scândură sau să mănânc puțin. Îmi era teamă doar să nu dezamăgesc. Credeam că sunt dependentă de telefon, dar acesta nu mi-a lipsit niciodată, ci oamenii cu care vorbeam la el au fost cei cărora le-am dus lipsa. Îmi era teamă să nu mă accidentez și să nu mai pot concura la fel, dar au fost și astfel de momente, în care am ignorate durerea și, asumându-mi riscuri, am intrat pe traseu.

Când în sfârșit căderile fizice păreau să rămână în spate și probele cu apa nu mai erau o problemă pentru mine, a venit ziua în care sacrificiile nu au mai contat, iar fortăreața clădită cu muncă și încredere s-a dovedit a fi doar un castel de nisip lovit de val. Astfel, în ziua 105, mi-am luat rămas bun de la cea mai tare experiență”, a scris Diana Belbiță pe Facebook.