Primele imagini cu Diana Belbiță la aeroport! A fost întâmpinată de Anda Adam și de mama ei

Diana Belbiță a fost eliminată de la Exatlon și s-a întors acasă. Ea a ajuns în România joi după-amiază (19 aprilie) și a avut parte o întâmpinare emoționantă. Sportiva a fost așteptată pe aeroport de mama sa, dar și de mai mulți prieteni. După mai bine de trei luni petrecute în Republica Dominicană, întâlnirea cu cei dragi a fost una specială.

Pritre apropiații care au venit la aeroport s-a numărat și Anda Adam, bună prietenă cu Diana Belbiță. Mama luptătoarei a venit însoțită de o prietene și de două tinere, fane ale Dianei. De asemenea, au fost prezenți numeroși fani la aeroport care i-au adus „faimoasei” dulciurile la care a poftit în Republica Dominicană.

„Am înțeles că e un joc și că asta e! Mă bucur că sunt acasă. Mi-a fost dor de mami, e Anda și de alte persoane dragi mie. A fost o surprisă să o văd pe mama aici, la aeroport. Bănuiam că Anda mă va aștepta, dar nu și mama”, a declarat Diana Belbiță, când a ajuns la aeroport. Sportiva a fost foarte fericită să primească dulciuri e la fani: „Nu o să le împart cu nimeni. Doar eu le voi mânca singură! Am dus lipsa lor. După ce am ieșit din competiție, a fost și primul lucru pe care l-am făcut. Am mâncat, însă mai puțin decât mă așteptam”.

„Faimoșii” au rămas cu două fete

Diana Belbiță rămăsese singura fată din echipa „Faimoșilor” din primul val. Ea a petrecut în Republica Dominicană mai bine de trei luni. A fost un șoc pentru ea să fie nominalizată de Valentin „Bruce”. Nominalizarea ei a fost hotărâtă de toți bărbații din echipă. Chiar dacă și-a exprimat șocul. a fost nevoită să accepte decizia acestora. Deși au fost propuse toate fetele, ea a avut cele mai puține voturi din partea telespectatorilor.