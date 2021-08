Ce afecțiune i-au descoperit medicii lui Tily Niculae la stomac. Declarațiile vedetei, după ce a ajuns în perfuzii la spital

La puțin timp după ce i-a anunțat pe fanii săi din mediul virtual că a ajuns la spital, în perfuzii, Tily Niculae și-a lămurit admiratorii cu privire la problemele de sănătate pe care le are.

Vedeta s-a simțit rău și a acuzat dureri de cap îngrozitoare, dar și abdominale. A chemat salvarea, iar medicii au pus-o pe perfuzii imediat. Analizele au arătat că Tily are gastroenterită virală. Din fericire, nu a fost nevoită să stea internată în spital.

„Am visat toată noaptea după perfuzia asta… Ambulanța a venit la 06:20 și mi-a făcut o injecție. Nu m-am simțit wow, cum nu aveau perfuzie, nici ei, nici ambulanțele private, am venit eu după ea.

Mi-a mai fost așa rău o singură dată în viața mea, când eram gravidă cu Sofia și eram la Barcelona. Am schimbat biletele de avion și am ajuns tot la perfuzie.

Analizele zic că este gastroenterită virală povestea. De la voi am primit zeci de mii de mesaje că ați trecut prin forța virusului și a fost horror.

Al naibii e puternic, nu am ce zice. Pe seară am făcut un hematom de la branulă și m-am speriat rău, fiindcă brusc era o durere cruntă și eu rezist la durere. Doar stau carne vie cu psoriazisul vieții”, a declarat Tily, pe Instragam.

An greu, pentru Tily Niculae

În ultima perioadă, Tily Niculae nu a fost ferită de probleme. Întreaga sa familie a fost infectată cu virusul SARS-CoV-2, iar mai apoi băiețelul ei a dezvoltat o altă afecțiune din cauza antibioticului.

„De azi simt că pot zâmbi iar! Tot nu treceau bubele de pe corpul lui. O lună, două, trei şi mă săturasem să tot încerc cu creme și cremuțe. Instinctul îmi spunea că este mult mai mult. Dar ce? Am luat doctorii la rând- dermatologia. (…) Apoi, alergologia (…). Știam că nu are alergii, cel puțin nu clinic și manifestate sub ochii mei. (…)

M-am reconectat cu Ani Crețu. Să-i dea Dumnezeu sănătate. Să i se reîntoarcă înzecit. Ea a fost cea care m-a ghidat să fac analiza Zonulin din scaun. Din această analiză am aflat că are sindromul intestinului permeabil. Mi-a explicat ca la un copil. Să înțeleg ușor. Cu răbdare, dragoste, empatie. Știam că după infecția cu covid, ei bine, antibioticul i-a făcut ravagii în corp”, a povestit Tily Niculae.

