Ce animal de companie are Andra, de fapt. Cătălin Măruță a ajuns la spital din cauza lui Missy

Andra Măruță este una dintre cele mai apreciate artiste din țară. De-a lungul timpului, și-a expus viața personală în spațiul public, a comunicat cu fanii săi și a împărtășit impresii și momente hazlii. Puțini, însă, știu că artista are și un animal de companie special, care face parte din familie. Animăluțul poartă numele de Missy!

Andra Măruță este una dintre vedetele din showbizul autohton care aleg să își expună viața personală pe rețelele de socializare. Cântăreața în vârstă de 37 de ani este o fire deschisă, care împărtășește momentele bune și mai puțin favorabile. De altfel, îi ține la curent pe prietenii virtuali cu toate activitățile pe care le face, dar și cu spectacolele care urmează să se desfășoare.

Puțini sunt cei care știu faptul că familia Andrei Măruță are un animal de companie special, extrem de frumos și iubitor. A fost de puține ori expus în mediul online, însă fiecare apariție fură privirile iubitorilor de animale. Este vorba despre Missy, o pisică adusă de soțul ei, Cătălin Măruță, acasă. Deși inițial nu și-a dorit să facă parte din familie, cu timpul a început să o îndrăgească enorm. Acum, este nedespărțită de pisica Missy și o alintă mereu.

„Păpușică mică pe care o iubește mami mult. Nu am crezut că o să iubesc, adică îmi plac animalele , dar mie îmi plac câinii mai mult. Și când a adus-o Cătălin acasă am zis că nu vreau pisică, dar când am văzut-o m-am îndrăgostit de ea și mă mai zgârie, mă mai iubește. Uite, aici m-a zgâriat într-o zi, mi-a curs sângele, dar m-am atașat foarte tare. Îți dă o liniște așa când ajungi acasă, e și iubibilă. M-am îndrăgostit de ea”, a spus Andra Măruță pe internet.