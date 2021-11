Ce Antena 1, ce Pro TV! Cum a ajuns Gina Pistol să lucreze alături de Smiley? Avem imaginile

Ce Antena 1, ce Pro TV! Surpriză uriașă pentru fani! Smiley va lansa primul său serial muzical. Iar urmăritorii vor fi în extaz, deoarece, alături de el, va fi și Gina Pistol, partenera sa de viață, dar și alți artiști din industria muzicală!

Surpriză de proporții pentru fanii artistului Smiley și ai Ginei Pistol, vedeta Antena 1! Cântărețul este pe cale să lanseze, în curând, primul său serial muzical care se va numi ”Mai mult de-o viață”. Serialul respectiv va fi compus din cinci episoade, scurt-metraje, iar la baza lor stau etapele unei povești de iubire fără sfârșit. Primul episod va fi lansat săptămâna aceasta, în data de 25 noiembrie, joi. Acesta va putea fi urmărit pe canalul de Youtube al lui Smiley.

La proiectul muzical iau parte mai multe vedete, printre care Gina Pistol, partenera sa de viață, dar și DOC! De asemenea, scenariul serialului este scris de Iulian Moga, regizorul este Kobzzon, iar muzica este compusă, produsă și înregistrată în studiourile HaHaHa Production.

Smiley este foarte încântat de noul proiect al său, mai ales că este prima oară când face un serial muzical.

Gina Pistol revine în televiziune

Așteptarea a luat sfârșit, iar Gina Pistol a revenit la Antena 1. Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol în cele două emisiuni pe care le prezenta iubita lui Smiley: ”Chefi la cuțite” și ”Asia Express”, după ce a născut. Micuța Josephine avea nevoie de toată atenția ei, însă vedetei i-au lipsit momentele petrecute alături de colegii săi și concurenții dornici să-și depășească limitele.

Iubita lui Smiley a postat, recent, pe rețelele de socializare câteva imagini de pe platourile de filmare din cadrul show-ului ”Chefi la cuțite”. Vedeta a mărturisit că a avut o senzație ciudată în momentul în care și-a intrat, din nou, în rolul de prezentatoare TV.

„Sunt foarte fericită că m-am întors! Am avut o senzație ciudată când am pășit din nou în platou. Am o fetiță care a împlinit deja 8 luni, dar am avut senzația că am plecat în urmă cu o săptămână. M-am bucurat mult să îi revăd pe cei trei chefi și să îi cunosc și eu pe concurenții sezonului 4 Asia Express”, a declarat Gina Pistol.

Sursă foto: capturi Instagram / arhivă Cancan