Ce ar fi găsit Bianca Drăgușanu în telefonul lui Alex Bodi! De aici a început scandalul

Noi amănunte apar în scandalul momentului din showbiz. Bianca Drăgușanu l-a prins pe Alex Bodi cu mâța-n sac. Blondina a văzut în telefonul soțului… mesaje compromițătoare.

CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, v-a prezentat în exclusivitate imagini cu sexoasa blondină și soțul ei, într-un moment de tensiune, atunci când Alex, nervos, ar fi bruscat-o pe cea care i-a devenit soție cu o lună în urmă. Deși s-a speculat în ultima perioadă că lucrurile nu sunt deloc roz între cei doi, imediat după ce a izbucnit acest scandal, au fost surprinși într-un restaurant de fițe din Capitală. Chiar dacă toată lumea spera că vor reuși să treacă peste acest moment neplăcut, lucrurile se pare că nu stau chiar așa. Mai mult decât atât, cei doi nu au încheiat discuția de la care a pornit întreg scandalul nici a doua zi.

Din spusele unor surse din local, se pare că Bianca Drăgușanu ar fi fost supărată pe faptul că i-ar fi văzut lui Alex Bodi în telefon fotografii și conversații cu alte femei! Fosta prezentatoare TV l-ar fi prins pe bărbatul său și l-ar fi acuzat de infidelitate, lucru ce nu i-a căzut tocmai bine lui Alex, care, tip impulsiv, ar fi bruscat-o de față cu toată lumea și de aici… tot scandalul, potrivit wowbiz.ro (NU RATA: ALEX BODI A STRÂNS-O DE GÂT ŞI A LOVIT-O PE BIANCA DRĂGUŞANU ÎNTR-O PARCARE! EXCLUSIV)

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, primele declarații

“Dacă ar fi sa ascult fiecare acuzatie, ce facem?! Nu am bruscat-o pe Bianca. Nu vreau să comentez, presa vehiculează multe“, declară Alex Bodi pentru Wowbiz.ro.

Imediat ce Bianca a fost și ea întrebată despre scandal, nu a vrut să comunice cu jurnaliștii și a declarat scurt, vizibil deranjată: “Nu v-a lămurit soțul meu?“.

Bianca Drăgușanu s-a filmat după ce a fost agresată de soțul ei

Episodul violent petrecut între Bianca Drăgușanu și soțul său a lăsat urme pe trupul vedetei. După scandal, ea s-a filmat cu o pereche de cercei cu cristale Swarovski care au cucerit-o și le-a dezvăluit internauților de unde îi pot achiziționa. Deși a fost atentă la fiecare detaliu care a apărut în cadru, fosta prezentatoare TV are vânătaie pe umărul drept și una sub ochiul stâng, în ciuda faptului că a încercat să ascundă aceste lucruri cu ajutorul fondului de ten. Cu puțin timp înainte de marele scandal, Bianca Drăgușanu transmitea indicii pe contul său de Instagram. Bianca filmase în restaurant și a adăugat un GIF prin care spunea că are nevoie de spațiu. (CITEȘTE ȘI: Bianca Drăgușanu, din nou în fața altarului în rochie de mireasă! Care este data nunții vedetei cu soțul ei)

Bianca Drăgușanu a mers la masaj, și a făcut și de acolo câteva mai multe filmări pe care le-a urcat pe Insta Story. Intenționat sau nu, Bianca Drăgușanu și-a filmat picioarele, iar în clip se vede că are răni pe picioare, cel mai probabil dovezile agresiunii din noaptea de miercuri spre joi, respectiv 11 spre 12 septembrie.