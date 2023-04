Ce are să îi reproșeze Karmen Simionescu lui Adrian Minune! Celebritatea tatălui a umbrit fericirea fiicei: „Mi-aș fi dorit să fie lângă mine”

De ani de zile, Adrian Minune este unul dintre cei mai apreciați maneliști din România. Cântărețul și-a dedicat viața carierei sale, iar uneori a lăsat familia pe locul doi. Karmen Simionescu, fiica manelistului, a mărturisit că Adrian Minune a fost un tată destul de absent. Tânăra nu l-a avut alături în multe momente importante din viața sa, iar asta a marcat-o.

Karmen Simionescu a vorbit, recent, despre relația pe care o are cu tatăl ei. Cei doi se înțeleg de minune, însă tânăra recunoaște că lucrurile nu au fost mereu roz. Copilăria a fost afectată de lipsa celebrului ei tată. Adrian Minune era adesea plecat la concerte, așa că a lipsit de la momente importante din viața copiilor săi.

Însă, chiar dacă a fost mai mereu plecat, Karmen Simionescu nu îl judecă pe Adrian Minune și înțelege acum că viața de artist cere anumite sacrificii. La rândul ei, a ales aceeași meserie și știe greutățile pe care acest job le aduce.

„A simți lipsa e puțin prea mult spus, pentru că m-am născut cu lipsa lui. Nu a fost o schimbare care să se întâmple la un moment dat, nu am fost obișnuită altfel, deci nu știu cum este să ai un tată prezent 100%.

Da, câteodată mi-aș fi dorit să fie lângă mine la fiecare zi a mea, la fiecare serbare, la fiecare eveniment important din copilăria mea. Când nu a fost, atunci da, i-am simțit lipsa”, a declarat Karmen Simionescu, potrivit viva.ro.

(VEZI ȘI: KARMEN SIMIONESCU, DEZVĂLUIRI NEȘTIUTE DIN CULISELE CĂSNICIEI SALE. FIICA LUI ADRIAN MINUNE ȘI-A LĂSAT FANII CU GURA CĂSCATĂ: “CU GREU AM TRECUT PESTE…”)

Ce relație are Karmen Simionescu cu tatăl ei acum

În prezent, Karmen Simionescu și Adrian Minune au o relație cât se poate de bună. Cei doi se întâlnesc de fiecare dată când le permite programul și atunci se pun la curent cu ultimele noutății din viețile lor. Karmen a crescut, are familie dar, cu toate astea, Adrian Minune continuă să îi dea sfaturi și să o ghideze pe în direcția potrivită.

„În momentul de față, nu, am 25 de ani, sunt mămică și soție. Referitor la muzică, de fiecare dată când ne vedem mă mai întreabă ce mai fac, când mai merg pe la studio, cu cine mai lucrez, ce oameni am mai cunoscut. În întâlnirile acestea ale noastre, în care povestim ce am mai făcut, încearcă pe cât posibil să îmi dea sfaturi și să mă țină într-o direcție bună, ca să nu fiu păcălită”, a mai spus Karmen Simionescu.

(CITEȘTE ȘI: VIDEO | ABIA ACUM A RECUNOSCUT! LA CE OPERAȚII ESTETICE A APELAT, DE FAPT, KARMEN SIMIONESCU, FIICA LUI ADRIAN MINUNE)