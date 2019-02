Ce au descoperit medicii pe chipul Mirei, la mai bine un an și jumătate de la accident

La mai bine de un și jumătate de la accidentul de mașină în care a fost implicată, medicii au descoperit pe chipul Mirei alte urme provocate de incidentul neplăcut.

Mira și-a surprins fanii de pe contul de socializare după ce a făcut o dezvăluire șocantă, la un an și jumătate de la accidentul de mașină în care a fost implicată alături de colegii de la Dj Project. Artista le-a mărturisit prietenilor ei virtuali ce anume i-au descoperit medicii și a publicat un selfie chiar după intervenție.

„Doar ce am venit de la eco şi mi-au descoperit încă cinci cioburi la un an jumătate de la accident, după ce am scos alte patru. Vă zic fiindcă mă tot întrebaţi ce am lângă ochi: cicatrici”, a scris Mira.