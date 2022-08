Ce au pățit o polițistă și fiul ei, la mare: „Eram pe plajă și un tânăr a venit după noi”

O poliţistă, fiul şi soţul său au plecat într-o scurtă vacanţă la malul mării. Deşi sperau că mini concediul va fi unul liniştit, aceştia au avut parte de o întâmplare nefericită. Femeia a povestit întreaga situaţie pe reţelele de socializare, acolo unde spera să primească şi câteva sfaturi utile de la internauţi. Iată prin ce au trecut.

O poliţistă a trecut printr-un moment de panică într-una din serile pe care le-a petrecut pe litoral alături de fiul şi de soţul său.

Mai exact, cei trei au ieşit pe plajă să se bucure de vremea frumoasă şi în timp ce poliţista alături de soţul său se relaxau pe şezlonguri, fiul lor se juca la câţiva metri de ei. În acest timp, un bărbat şi-a făcut apariţia în zona în care erau ei şi l-a abordat pe micuţ. Femeia speriată a întrebat ce se întâmplă, iar în acel moment individul a plecat.

Poliţista a povestit cu lux de amănunte întreaga situaţie, iar în final le-a cerut câteva sfaturi celor care o vor citi.

Poliţista: „Eram pe plajă și un tânăr a venit după noi”

„Aseară am avut parte de un eveniment neașteptat, dar care m-a cam speriat. Suntem la mare, iar seara eram pe plajă, după o usoara ploaie, doar noi, iar pe un șezlong, la vreo câțiva metri în spatele nostru, un bărbat tânar, pe care nici nu l-am observat de când a venit (a venit după noi). Cel mic, 3 ani și 9 luni, se juca în preajma noastră și, la un moment dat, s-a dus și căuta pietre la baza unui copac (6-7 m în lateralul nostru, ușor spate). La un moment dat, bărbatul în cauza s-a ridicat și a venit la el, s-a coborât la nivelul lui, l-a luat de după gât și a început să îi vorbească, dar nu știu dacă în română, pentru că vorbea foarte încet.

Cel mic s-a întors și, atunci, el s-a uitat și a văzut că mă uit la el, l-am întrebat pe copil ce s-a întâmplat, dacă e vreo problemă, iar respectivul a plecat. Acum eu m-am speriat, dar soțul spune că sunt eu influențată de profesia mea, unde am de-a face cu tot felul de chestii din astea (violuri, răpiri), dar mi s-a parut foarte ciudat că un bărbat singur pe un șezlong, fără niciun obiect la el, dar nu homeless, că era bine îmbrăcat, îngrijit, să îmi abordeze la felul asta copilul. Când l-am întrebat pe cel mic, a spus că l-a întrebat ceva de pietre. Acum aș dori să știu ce părere aveți de o astfel de situație și cum mă sfătuiți să îi explic aceste lucruri celui mic. Adică da, indiferent de ce spune soțul, răpiri de copii, violuri de copii, etc există – și chiar foarte multe, din păcate – și vreau să îl pregătesc pe cel mic. Aseară am încercat eu să îi spun unele lucruri, însă cred că nu m-am făcut deloc înțeleasă și nu aș vrea să creez o nebuloasă în mintea lui”, a scris mama băieţelului pe Facebook.