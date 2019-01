Ce au spus fanii când au auzit-o pe Iulia Vântur în timp ce cânta în hindi

În urmă cu ceva timp, Iulia Vântur a cântat pentru prima oară în hindi și a împărtășit bucuria cu fanii ei. Iar toată lumea a fost încântată de prestația româncei.

Iulia Vântur a făcut tot posibilul să-și clădească o carieră de succes în India și a reușit! Nu i-a fost ușor însă vedeta a reușit să-și îndeplinească visele. Printre ele s-a numărat și țelul de a cânta în hindi. Iulia Vântur a publicat un filmuleț pe contul său de socializare în timp ce cânta pentru prima oară în hindi. Iar fanii au fost extrem de încântați de prestația româncei și nu au contenit cu laudele la adresa ei. (CITEȘTE ȘI: IULIA VÂNTUR + FLORIN SALAM = LOVE?! CUM A REACȚIONAT FRUMOASA VEDETĂ)

”Prima mea încercare de a cânta în hindi. Ador acest cântec și filmul ”Hero””, a scris Iulia Vântur pe contul ei de Facebook.

„Ești angelică”, „Ești superbă”, „Ai un glas frumos,o voce de înger”, „Foarte-foarte frumos. Bravo”, „Ai o voce minunată! Abia aștept să te văd în rolul principal”, „Super voce”, i-au transmis internauții care au ascultat-o.

Iulia Vântur nu s-a adaptat ușor în India

Iulia Vântur (38 de ani) se bucură de un real succes în India, dar a recunoscut că nu totul a fost atât de roz cum a părut. Fosta prezentatoare a mărturisit într-o emisiune TV că nu i-a fost atât de ușor să se adapteze în țara în care locuiește de ani buni. (VEZI ȘI: BOMBA SFÂRȘITULUI DE 2018: IULIA VÂNTUR S-A DESPĂRȚIT DE SALMAN KHAN?!)

„Cred că cel mai dificil moment a fost cel în care mi-am pierdut identitatea. În momentul când te vezi aşa dezgolit te panichezi puţin. Pentru că nu mai eşti cine eşti, asta mi s-a întâmplat mie. Ok eu sunt fata asta, Iulia, facem abstracție de tot ce am făcut până acum şi o luăm de la zero, să vedem de ce sunt în stare. Faptul că am citit de pe prompter m-a ajutat foarte tare când am înregistrat o piesă rap. Faptul că e o succesiune de cuvinte foarte rapidă, a trebuie să anticipezi anumite cuvinte. Munca pe care am făcut-o la ştiri m-a ajutat chiar şi în muzică”, a declarat Iulia Vântur la emisiunea Oanei Cuzino.