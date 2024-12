Ce avere avea Helmut Duckadam, de fapt. Renta viageră pe care o încasa ”eroul de la Sevilla”

Vești triste au venit astăzi, 2 decembrie, în lumea sportului românesc. Celebrul Helmut Duckadam s-a stins din viață, la vârsta de 65 de ani. Acesta era internat de sâmbătă și a decedat în urma mai multor probleme de sănătate. Fostul sportiv a lăsat în urmă multă durere. Ce avere avea Helmut Duckadam?

Astăzi, 2 decembrie, în jurul orei 2:00 dimineața, Helmut Duckadam și-a dat ultima suflare. „Eroul de la Sevilla” ajunsese la Spitalul Universitar din București încă de sâmbătă, după ce s-a simțit rău. Ar fi trebuit să fie supus unei intervenții chirurgicale la aorta și s-a decis transferarea lui la spitalul Militar, însă nu a mai prins ziua de azi.

(CITEȘTE ȘI: ULTIMA DORINȚĂ A LUI HELMUT DUCKADAM. ASTA A VRUT SĂ SE ÎNDEPLINEASCĂ ÎN NOAPTEA DE REVELION 2024)

Vestea morții lui Helmut Duckadam a venit ca un șoc pentru foștii săi colegi din Generația Steaua ’86, echipă legendară care a reușit să câștige Cupa Campionilor Europeni la Sevilla, într-o finală cu Barcelona. La acea vreme, Helmut Duckadam marca o reușită remarcabilă și apăra patru lovituri de la 11 metri, fiind primul portar din lume care reușea această performanță într-un meci oficial.

Însă, în ciuda performanțelor sale remarcabile, Helmut Duckadam nu a adunat o avere prea mare, dar nici nu s-a concentrat pe asta. În urmă cu ceva timp, acesta declara că, ajutat în trecut de Gigi Becali care i-a oferit și funcția de președinte de onoare la FCSB, își cumpărase o casă în localitatea Domnești și mai avea și o mașină.

„Am avut şansa în 2010 să vin la FCSB, la rugămintea lui Gigi Becali. Am avut un salariu decent şi am reuşit să pun bani peste bani. Cu ceea ce am avut pus deoparte, am cumpărat o căsuţă în Domneşti.

Nu aş şti să investesc, dacă aş avea mai mulţi bani. Am văzut foarte multe cazuri cu oameni care au investit prost. Sunt mulţumit cu ce am. Am o căsuţă, am o maşină de care sunt mulţumit, am văzut toată lumea. Nu vreau mai mult”, declara Duckadam, potrivit playsport.ro.