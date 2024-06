”Ce balenă ești!”😲 Cum a reacționat Gabriela Cristea după ce a fost jignită pe Instagram: „Crede că mie-mi place să fiu așa grăsană”

Gabriela Cristea n-a mai rezistat și a răbufnit în văzul tuturor! Prezentatoarea de televiziune a fost jignită pe internet de către o urmăritoare, iar de data aceasta n-a putut să se mai abțină. De obicei, când primește mesaje răutăcioase, vedeta încearcă să nu le bage în seamă, însă de data aceasta n-a reacționat prea bine. Cineva s-a legat de aspectul ei fizic, la scurt timp după ce soția lui Tavi Clonda mărturisea că are de gând să urmeze un plan alimentar, nu pentru a da jos kilogramele nedorite, ci pentru bunăstarea organismului. Cum a șters pe jos cu o femeie din online care a jignit-o dur?

Gabriela Cristea este de ani buni pe micile ecrane și nu de puține ori s-a ales cu o serie de critici din diverse motive. Vedeta TV a fost jignită de multe ori, însă a preferat să nu observe comentariile răutăcioase și să treacă peste ele. Doar că, de data aceasta, o internaută a întrecut măsura și s-a luat de aspectul fizic al moderatoarei de televiziune.

Tocmai după ce moderatoarea își anunțase urmăritorii că are de gând să urmeze un plan alimentar, să elimine anumite produse din mesele ei de zi cu zi și să facă „curățenie” în frigider. Nu neapărat pentru a scăpa de kilogramele nedorite, ci pentru a avea un stil de viață sănătos. (DETALII AICI)

„Ce balenă ești”, i-a scris o femeie.

Cum a reacționat Gabriela Cristea, după ce a fost jignită

Cuvintele ei dure nu au rămas fără răspuns. Gabriela Cristea s-a înfuriat atunci când a văzut mesajul și a ținut să răspundă, în fața tuturor. Vedeta s-a arătat deranjată de jignirile legate de aspectul ei fizic și a ținut să le spună tuturor că nu mai acceptă astfel de cuvinte urâte și gratuite. Mai mult decât atât, prezentatoarea a recunoscut că nu-i place faptul că are câteva kilograme în plus, însă nu are ce să facă în această privință.

CITEȘTE ȘI: GABRIELA CRISTEA A RĂBUFNIT DUPĂ CE ASPECTUL SĂU FIZIC A FOST CRITICAT INTENS! VEDETA A VORBIT DESPRE TRANSFORMĂRILE PRIN CARE TRECE: „MI SE PARE IPOCRIZIE”

„Mulțumesc, la fel. Ești drăguță. Nu mai accept să mă jignească nimeni. De ce să las pe cineva să mă facă balenă? Nu știu ce își închipuie oamenii, că pot să accept așa orice? Orice mârlănie și mitocănie. Duduia aia crede că mie-mi place să fiu așa grăsană, babană. Nu îmi place, dar nu am ce face, că sunt situații și situații și e foarte urât să jignești oameni, mai ales pentru aspectul fizic. Dacă nu îți place, mută-te la alta care e mai bună și mai deșteaptă decât mine.”, a fost răspunsul Gabrielei Cristea, în mediul online.

CITEȘTE ȘI: LOCUINȚA GABRIELEI CRISTEA ȘI A LUI TAVI CLONDA A FOST GRAV AFECTATĂ DE INUNDAȚII: „AM PUS LIGHEANUL CA PE VREMEA LUI MAM’ MARE…”