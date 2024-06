Locuința Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a fost grav afectată de inundații: „Am pus ligheanul ca pe vremea lui mam' mare...”

După furtuna de sâmbătă, locuința Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda a fost grav afectată de inundații. Ploaia a inundat casa pe interior, provocând daune semnificative, iar piscina lor a fost umplută până la refuz. Cei doi soți se confruntă acum cu dificultăți majore pentru a face față situației.

În acest weekend, mai multe regiuni din țară au avut de-a face cu o vreme instabilă, cu ploi torențiale și grindină. Vizați au fost și Gabriela Cristea cu soțul ei. Din cauza ploii abundente, casa celor doi s-a umplut de apă. Prezentatoarea TV nu a pus la suflet această întâmplare, pentru că se află cu casa în reparații.

După ce a aflat că suferă de o pneumonie, prezentatoarea TV, a avut de-a face și cu o altă problemă majoră. Din cauza furtunii din acest weekend, casa în care locuiesc cei doi cu fetițele a fost inundată. Chiar dacă daunele au fost semnificative în urma ploii torențiale, Gabriela nu părea foarte afectată și chiar au început să facă și anumite glume pe acest subiect.

„A venit potopul, fraților! Am pus ligheanul ca pe vremea lui mam mare. A curs apă peste tot. Mă sună vecinii ‘ce ați pățit, cum ați pățit?’ A venit potopul. Bărbatul meu a făcut curățare la piscină, a pus apă proaspătă. Nu mai pot, eu în continuare nu pot să mă mișc din cauza pneumoniei.

Noroc că se ocupă el și strânge tot ce trebuie strâns. Am închis toate geamurile, ne sufocăm de căldură în casă, că e umezeală. A căzut și curentul ca să fie treaba treabă’, a transmis Gabriela Cristea într-o filmare pe Facebook.

„La noi s-a anunțat abia mâine, aveam avertizare și uite că ne-a luat astăzi pe nepregătite. Am strâns tot. Am închis tot pe sus pe la noi. Vai, a plouat și în camera fetelor! După ce am alergat în toată casa, să strângem, să punem, ideea e că bine că s-a întâmplat acum, că suntem cu casa în reparații, ca să știm pe unde trebuie reparat. După ce ne-a alergat toată ploaia asta, ne-am liniștit și noi. E piscina plină ochi. Dar s-a făcut un pic de răcoare. Se mai întâmplă și din astea, fraților, atunci când stai la casă’, a spus Gabriela Cristea în mediul online.