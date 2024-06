Gabriela Cristea a răbufnit după ce aspectul său fizic a fost criticat intens! Vedeta a vorbit despre transformările prin care trece: „Mi se pare ipocrizie”

Gabriela Cristea este una dintre prezențele longevive din lumea televiziunii, fapt ce a adus-o pe aceasta în atenția oamenilor. Prezentatoare TV este urmărită de multă lume, însă în ultima perioadă vedeta pare că a intrat pe lista neagră a publicului. Mulți sunt cei care o critică aspru, mai ales în privința aspectului fizic, așa că vedeta nu a mai rezistat și a răbufnit. Gabriela Cristea a răspuns mesajelor răutăcioase pe care le-a primit și a vorbit despre transformările din viața ei.

În ultima perioadă, Gabriela Cristea se confruntă cu numeroase mesaje de hate. Cârcotașii îi critică stilul vestimentar, aspectul fizic, look-ul și îi spun pe un ton deloc prietenos că ar trebui să se schimbe și să facă unele modificări. Toate aceste mesaje au umplut paharul vedetei, care a răbufnit și le-a dat replica tuturor celor care o critică necontenit.

(CITEȘTE ȘI: LOCUINȚA GABRIELEI CRISTEA ȘI A LUI TAVI CLONDA A FOST GRAV AFECTATĂ DE INUNDAȚII: „AM PUS LIGHEANUL CA PE VREMEA LUI MAM’ MARE…”)

Sătulă de toate mesajele de hate și criticile primite, Gabriela Cristea a decis să le dea replica răutăcioșilor. Cum aspectul său fizic a fost aspru criticat, vedeta a hotărât să vorbească despre schimbările prin care a trecut corpul său până la vârsta de 49 de ani.

Având în vedere că a fost criticată pentru kilogramele în plus pe care le-a acumulat, Gabriela Cristea a precizat că acestea au început să se adune după cele două sarcini pe are le-a avut. De asemenea, anterior, aceasta mărturisea că după ce a adus pe lume cele două fetițe ale sale problemele cu greutatea au început, asta și din cauza tratamentelor hormonale pe care le-a urmat. Mai mult, vedeta a precizat că deși este constat criticată ea își acceptă vârsta și transformările prin care corpul ei a trecut.

„Mie mi se pare că înainte de a fi frumos, trebuie să fii sănătos. Sunt mulți care îmi spun că ar trebui să îmi fac operație de lipo. Da, poate ar trebui să îmi fac, dar doar dacă simt eu că trebuie să fac chestia asta.

Eu îmi accept și vârsta și transformările prin care am trecut. M-am îngrășat pentru că am făcut doi copii și a nesimțirii pentru că am mâncat în timpul sarcinii. Mi-am asumat lucrul ăsta, mi-am asumat transformările”, a spus Gabriela Cristea, în mediul online.