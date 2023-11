Ce bătaie era să-și ia Cătălin Bordea! Comediantul a recunoscut că a fost la pas să fie lovit zdravăn de Leonard Doroftei

Invitat în podcastul lui Damian Drăghici, Cătălin Bordea a depănat o serie de amintiri de la începuturile sale în stand-up. Printre altele, comediantul a recunoscut că a fost pe punctul de a-și lua o mamă de bătaie de la Leonard Doroftei. Pe vremea când încă nu era atât de cunoscut, comediantul a reușit să-l scoată din sărite pe pugilist.

Întâmplarea a avut loc în cadrul unui show din perioada în juratul de la iUmor nu era cunoscut publicului. Leonard Doroftei i-a fost invitat lui Cătălin Bordea, episod ce nu are cum să-l uite vreodată. Întâlnirea dintre cei doi era să se termine cum nu se putea mai rău din cauza unei situații tensionate pe care Bordea a creat-o cu bună știință. Mai exact, câștigătorul America Express ”atenta” direct la slăbiciunile invitațiilor săi, iar în cazul de față, Doroftei nu voia să audă că cineva pronunță numele lui Lucian Bute.

Citește și: LIVIA ȘI SPIKE S-AU MUTAT ÎMPREUNĂ, IAR CĂTĂLIN BORDEA REACȚIONEAZĂ: “MAI TARE M-AR INTERESA DACĂ SE MUTA SOFIA VICOVEANCA ALĂTURI DE UZZI”

Cătălin Bordea era să-și ia bătaie de la Leornard Doroftei

Bordea a acționat contra indicațiilor celor din producție și nu sa temut să aducă vorba de Lucian Bute. Prin urmare, lui Doroftei nu i-a trebuit să audă de două ori numele lui Bute și deloc impresionat de glumele gazdei, pugilistul nu a răbdat prea mult și a sărit la bătaie.

„Mergeam pe slăbiciunea omului, îmi plăcea să fac asta. Doroftei era să mă bată. Mi-a rupt tricoul, m-a aruncat pe acolo. Mi-a și zis producătorul să nu zic nimic de Bute, fix de aia am zis, prima întrebare. Ceva de genul că am invitat un boxer mai urât, pentru că Lucian Bute este ocupat cu altcineva din viața ta. Aveam și un tricou cu Bute e mai frumos. Când a văzut, a cedat. A făcut urât, a aruncat cu apă în mine. A fost e emisiune interesantă”, a declarat Cătălin Bordea, în podcastul lui Damian Drăghici.

Cătălin Bordea vrea să-și refacă viața după divorț

În vara acestui an, viața lui Cătălin Bordea s-a schimbat complet. Comediantul a divorțat de Livia, femeia alături de care a trăit peste 10 ani. Bruneta a fost surprinsă de CANCAN.RO în momente tandrei cu Spike (vezi AICI foto), cel care îi era prieten actorului.

După ce și-a mai revenit din dezamăgire, Cătălin Bordea și-a focusat toată atenția către carieră, unde lucrurile încep să se așeze și să prindă contur.

”Nu am o relație, deci n-am o iubită. Da, sunt singur. Mă focusez pe latura profesională unde lucrurile merg foarte bine. Mă concentrez pe mine sa fiu ok. Mi-am pierdut soția, dar pe mine mă păstrez. Merg înainte. Am multe filmări, citesc, alerg, vreau să îmi mai iau o casă, aștept turneele și mă înconjor de oameni faini. Lucrurile încep să se așeze, ușor ușor”, a declarat Cătălin Bordea în exclusivitate pentru CANCAN.RO.