Ce băutură tradițională prepară Dragoș Bucur la țară. Actorul și Dana Nălbaru locuiesc într-un sat din Argeș: ”La oraș se bea Prosecco, coniac și alte fițe”

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru le împărtășesc fanilor lor viața simplă pe care o preferă, la țară. Vedetele le-au arătat recent băutura tradițional românească pe care o prepară în cămara lor și au comparat-o cu cele „de fițe”. Iată ce au spus cei doi!

Dragoș Bucur și Dana Nălbaru sunt adepții vieții tradiționale românești, simple și modeste. Cei doi preferă liniștea și aerul curat de la țară, decât aglomerația și „fițele” de oraș. Odată cu venirea toamnei, prezentatorul „Visuri la cheie” și soția lui au preparat multe conserve cu diverse sortimente, iar acum le-au arătat urmăritorilor ce băutură prepară în cămara lor.

Dragoș Bucur a mărturisit că preferă băuturile tradiționale, ba chiar le-a arătat urmăritorilor lui cum prepară țuica și pălinca din prunele pe care le are în grădina de la țară.

De asemenea, Dana Nălbaru a mărturisit care este marea ei pasiune: tricotatul. Această plăcere datează încă din copilărie, iar vedeta mărturisește că nevoia o împingea să își realizeze propriile haine.

Dana Nălbaru și Dragoș Bucur sunt foarte fericiți în casa lor, de la țară. Cei doi se ocupă cu drag de treburile gospodărești. Au luat decizia de a se muta la sat în urmă cu aproape un an și vor să încurajeze și alte persoane să facă o astfel de schimbare.

„Toată viața am trăit la oraș. Când eram mici, pe vremea lui Ceaușescu, mergeam la bunici, la țară. Cam asta făceau copiii pe vremea aia, nu existau prea multe alternative. Poate acesta este motivul pentru care am decis, în urmă cu un an, să ne mutăm la țară. Sau poate doar am simțit să ne întoarcem la origini, aproape de natură, de o viață simplă, departe de aglomerație și superficialitate. Și pentru noi, și pentru copiii noștri.

Acum trei ani am cumpărat o livadă, într-un sat aproape uitat de lume, la o oră și jumătate de București. N-aveam atunci niciun plan serios, dar locul ne-a chemat și, cu timpul, am hotărât să renunțăm la viața de oraș pentru una la țară. Cu tot ce înseamnă aceasta din urmă. Am documentat mutarea și schimbarea noastră iar din această toamnă vă vom arăta câteva din provocările prin care noi am trecut. Sperăm să-i încurajăm pe cei care vor o schimbare, viața e frumoasă!”, au transmis Dana Nălbaru și Dragoș Bucur.