Ce bea Corina în fiecare zi ca să se mențină slabă! ”Sunt fascinată de… ”

Una dintre cele mai nonconformiste artiste de la noi a mărturisit că folosește o ”licoare minune” care o ajută să-ți mențină o siluetă perfectă.

Corina este cunoscută, dar și apreciată, pentru aparițiile ei vestimentare, și nu doar cele de pe scenă. Și pentru că stilul ei lasă multă piele la vedere câteodată, artista face tot posibilul să arate perfect atunci când devine mai ”îndrăzneață”. Ceea ce înseamnă că și silueta ei trebuie să fie impecabilă, așa că a găsit o rețetă minune pentru asta.

Corina obișnuiește să bea zilnic un ceai care o ajută să arate foarte bine, inclusiv pielea are numai de câștigat de pe urma lui.

”Sunt fascinată de ceaiul verde. Îl beau în fiecare zi, la fiecare masă. E foarte bun pentru digestie. Eu folosesc și măști cu ceai verde. Toată lumea mă întreabă cum mă mențin. Ăsta-i secretul: ceaiul verde”, a spus artista.

Corina postează regulat fotografii în ipostaze provocatoare, dar cea mai recentă imagine de acest fel a întrecut așteptările. Ea a publicat pe contul de Instagram un instantaneu în care i se vede sânul, iar comentariile nu s-au mai oprit!

Ce a vrut să demonstreze cu această poză? Explică chiar ea: ”Am mai spus şi o repet răspicat, sunt foarte asumată în ceea ce spun. Îmi plac foarte mult sânii mei mici, nu îmi doresc sâni mari, nu îmi doresc silicoane. I-am avut mari după ce am născut şi am alăptat, dar nu mă simţeam bine, mă simţeam îngrozitor. Cred că dacă Dumnezeu te lasă într-un fel, ştie el de ce. Nu cred că nişte silicoane ne aduc fericirea, iar dacă aş avea sânii mari nu aş mai putea purta acele ţinute‘,