Ce boală are Daniela Iliescu, soția lui Culiță Sterp. Cum ține durerile sub control, de când e gravidă

Daniela Iliescu a vorbit deschis despre boala de care suferă. Mai mult decât atât, soția lui Culiță Sterp a mărturisit că a fost nevoită să renunțe la medicamente în timpul sarcinii, însă a descoperit un tratament natural care o ajută să scape de dureri.

Daniela Iliescu a reușit să adune o comunitate foarte mare în mediul online, mai ales de când a început să formeze un cuplu cu artistul Culiță Sterp. Soția cântărețului este urmărită de peste 500.000 de oameni pe Instagram și împărtășește cu ei atât momentele frumoase din viața sa, cât și pe cele mai puțin plăcute. Recent, a vorbit despre afecțiunea de care suferă, dar și ce tratament natural a găsit pentru a-l lua în timpul sarcinii.

Daniela Iliescu suferă de poliartrită reumatoidă, o afecțiune cronica, inflamatorie ce afectează mai ales articulațiile. Boala debutează prin durere la nivelul articulațiilor degetelor de la mâini sau picioare, iar pe măsură ce progresează, poate afecta articulațiile mari, genunchii, gleznele, coatele, soldurile si umerii, potrivit site-ului oficial Regina Maria.

Această afecțiune îi provoacă soției lui Culiță Sterp dureri mari, iar în perioada sarcinii a fost nevoită să renunțe la tratamentul medicamentos. Totuși, Daniela Iliescu a descoperit un remediu natural care o ajută în acest sens.

„Am întrerupt înainte, la fiecare sarcină (n.r. tratamentul). Deci chiar vă recomand comprese cu ghimbir ras. Mie mi-a arătat mami o doctoriță care recomandă şi n-am crezut ca o sa ajung să îl iau cu mine peste tot. L-am avut şi acum în vacanță, dacă am avut dureri am pus compresă și în câteva ore n-am mai avut nimic. E incredibil de bun. Chiar mi-am făcut o poză zilele trecute cu compresa cu ghimbir pe faţă… urată durere. Arde puțin, dar după nu mai ai nicio treabă.”, a scris Daniela Iliescu pe Instagram.

Daniela Iliescu i-a rugat pe fani să îi adreseze mai multe întrebări, dacă au curiozități despre ea. Multe dintre ele au fost legate de sarcină. Astfel, soția lui Culiță Sterp le-a răspuns urmăritorilor săi și a făcut dezvăluiri despre această perioadă. Un internaut a vrut să afle ce alimente consumă.

O altă persoană a întrebat-o pe influenceriță dacă, în sarcină, este permis mersul la saună și jacuzzi. Daniela Iliescu a fost sinceră și a vorbit deschis despre subiect. Totuși, ea a precizat că nu este prima oară când abordează această chestiune.

„Jacuzzi am evitat din cauza hidromasajului, dar atât timp cat temperatura apei este bună și nu depășește 36-37 °C, poți sta în apă cât vrei. Eu am sunat la toate hotelurile unde am stat ca să întreb despre temperatura apei, dacă n-am găsit informații pe site. În general mă documentez despre orice urmează să fac și apa are foarte multe beneficii pentru sarcină.

De când am rămas însărcinată am întrebat medicul despre orice (stat la soare, piscine, mâncare etc). Doar pentru simplu fapt că nu mai simți greutate când stai în apă, e super. Săptămâna aceasta am înotat în fiecare zi și m-am simțit foarte bine.”, a explicat Daniela Iliescu.