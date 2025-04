Bogdan Peșchir, supravegheat cu dorne de poliție? Dezvăluirile incendiare ale av. Cristian Sîrbu la Dan Diaconescu DIRECT

Cristian Sîrbu, avocatul lui Bogdan Peșchir, a făcut o serie de dezvăluiri incendiare în emisiunea lui Dan Diaconescu. Acesta a vorbit despre modul în care autoritățile au acționat în cazul influencerului de pe TikTok. Află, în articol, toate detaliile!

Avocatul Cristian și H.D. Hartmann, profiler și analist, au fost invitați în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct. Cei doi au abordat cazul lui Bogdan Peșchir, analizând modul în care au acționat autoritățile. Influencerul este acuzat de coruperea alegătorilor în campania electorală a lui Călin Georgescu, oferind sute de mii de euro în schimbul voturilor. În fața magistraților, tânărul a mărturisit că l-a susținut voluntar pe candidatul la prezidențiale.

Cristian Sîrbu: Avem o primă discuție cu prima percheziție. Când am terminat, că am stat acolo două luni jumătate, în fiecare zi, câte 10-12 ore, ca tâmpiții, acolo, la sfârșit, eu am scris în procesul verbal părerea avocatului și am spus: ‘Aveți vreo probă?’, au zis: ‘Domne, nu avem, nu așa, nu știu ce’. Am mers, ne-am văzut de treabă, am spus că nu au. Percheziție electronice înseamnă că, după ce copiază device-urile respective, îți iau și îți scanează tot ce ai vorbit, toate mesajele și toate comunicațiile. Codul de procedură penală spune în felul următor, probele se discută, că de-aia suntem acolo, de-aia venim să ne întrebăm.

HD Hartmann: Da, eu acuzat cu avocatul și tu procurorul.

Cristian Sîrbu: Este clientul aici și întrebați-l ce știe. Asta e ideea, că altfel am sta acasă, n-am mai veni. Păi n-avem. Păi nu, o să vedem pe urmă. Păi domnule, suntem aici, întrebați-ne, că după aceea spuneți că nu venim, că ne sustragem. Deci sunt atât de multe că nici nu știu cu care să încep.

Av. Cristian Sîrbu, detalii despre a doua percheziție a lui Bogdan Peșchir

Cristian Sîrbu a susținut că oamenii legii nu i-au comunicat descoperirea anumitor probe în prima percheziție, însă au urmat noi verificări. Ulterior, în data de 21 martie, Bogdan Peșchir a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Mai mult decât atât, avocatul a susținut că influencerul a fost urmărit cu drone. De asemenea, Cristian Sîrbu a precizat că autoritățile au luat drept probe dispozitive vechi ale tânărului care nu aveau legătură cu acest caz.

HD Hartmann: Bun, dar hai să continuăm asta. Acum câteva zile, în presă a apărut că a fost adus din arestul central.

Cristian Sîrbu: Da, în fiecare zi pe perioada asta.

HD Hartmann: A fost adus pentru noi probe. Ce însemna aia?

Cristian Sîrbu: Nu există noi probe. Deci, asta vă explic. După prima percheziție în care i s-a luat tot, i s-au luat și laptop-uri care erau ale angajaților sau vechi, care n-au nicio legătură cu cazul. De exemplu, niște device-uri de acum 10 ani… le-au luat și pe alea, cu poze, cu pădure. Domne, luaţi-le pe toate! V-am mai explicat, avea câinele acolo, mai avea puţin să caute şi în câine. Luaţi tot ca să nu fie problemă. Să nu ne acuzaţi de ceva. Căutaţi şi în câine. Am ajuns la discuția, domnule, din punctul dumneavoastră de vedere, unde se află ceva care este imputabil clientului meu? Că suntem aici și dacă este, să discutăm, să vă explicăm, că are o explicație omul la orice. Bogdan are la orice a făcut, știe omul, nu există să îi spui ceva și să nu știe. Păi nu avem, păi nu așa, știți, noi ne-am luat câteva extrase și vedem noi după aia. Bine, ok, nu aveți, mergem acasă, mai putem să vă ajutăm cu ceva? Nu, nu vă anunțăm noi. După aceea, ați văzut celebra a doua percheziție. Nu vă mai spun că era urmărit cu drone. Nu mai vorbesc de telefoane ascultate. Alea sunt la mintea cocoșului.

Dan Diaconescu: Dronele lor, ale poliției?

Cristian Sîrbu: Nu am identificat drona. Trebuie să ieși să zbori puțin de pe balcon și să te duci să prinzi o dronă și să o întrebi a cui este. Îl supravegheau la Brașov. S-au dus acolo, ați văzut, din nou, la ora șase și a apucat să mă sune: ‘Domnule avocat, iar au venit unii’, poc și s-a închis. Că primul lucru, intră și îi ia telefonul ca să nu mai vorbească. După care, nu știam unde să mă duc.