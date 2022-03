Ce boală are Delia Matache? De ce suferă cântăreața, de fapt

Delia Matache și-a deschis sufletul și a spus cu ce probleme se confruntă. Artista a recunoscut că s-a confruntat cu anxietatea și încă are probleme cu acest lucru, mai ales când se întâlnește cu fanii.

Într-un interviu acordat recent, Delia a vorbit despre stările ei de anxietate, de ce apar acestea și cum reușește să treacă peste ele. De asemenea, blondina a vorbit deschis și a recunoscut că s-a confruntat cu această afecțiune.

Cum reușește Delia să iasă dintr-o stare de anxietate

Majoritatea persoanelor publice s-au confruntat cu anxietatea, dar și cu stări depresive. Delia Matache se numără și ea printre acestea și a oferit mai multe detalii despre cât de rău s-a simțit și cum a gestionat crizele de anxietate.

”Dispare și reapare, nu e o chestie pe care s-o pot controla foarte mult. Nu pot să spun că am avut niște probleme, niște drame, dar am faze în care mă cuprinde anxietatea.

Pot fi minute în care simt o stare care nu mi-este foarte confortabilă și poate fi legată de un mic detaliu, poate fi provocată de o ieșire în public pe care nu o pot controla sau care numi face provoacă plăcere”, a dezvăluit Delia Matache, în cadrul unui interviu acordat pentru Antena Stars.

Delia: ”Nu pot să fac mereu asta și că ar fi inuman”

Delia a vorbit despre faptul că nu poate non stop să interacționeze cu fanii săi, deoarece îi aduce stări de anxietate. Artista crede că este inuman să ai relații cu publicul nonstop.

”În mare parte am o stare de anxietate. Încerc să o controlez și știu că meseria mea s-a desfășurat în spațiul public și asta presupune (n.r. interacțiune ape stradă cu fanii).

Încerc să-i fac să înțeleagă pe cât pot prin interviuri că nu e rolul meu ăsta, adică nu sunt de la relații cu publicul nonstop și că nu pot să fac mereu asta și că ar fi inuman, n-ai cum să faci doar asta.

Și îți ia foarte mult timp să explici fiecăruia în parte, mai bine faci poza și ai rezolvat problema, dar de multe ori intervine chestia asta: nu vrei să-ți dai ochelarii jos, nu vrei să scoți limba?”, a spus Delia, în cadrul podcastului La mijloc al lui Codin Maticiuc, acum puțin timp.

