Delia, probleme în vacanța din Maldive: ”Teama asta nu am avut-o, teama asta o am de la” Ce a pățit artista?

Cântăreața Delia se află acum într-o nouă aventură. Împreună cu soțul ei, Răzvan, au plecat în Maldive. Cei doi se bucurau de soare și de apa oceanului, până să întâmpine anumite probleme. Artista a povestit ce a pățit.

Delia Matache și Răzvan Munteanu au plecat din nou într-o vacanță exotică, în Maldive. Ziua de Dragobete au petrecut-o chiar la malul oceanului și totul părea că decurge foarte bine, până să întâmpine o situație neplăcută.

Delia, speriată în vacanța din Maldive

Pe pagina personală de Instagram, cântăreața a dezvăluit că nu ar vrea să intre în apă, pentru că se teme să nu calce pe pisicile de mare. Delia spune că ar avea teama aceasta de la mama ei, Gina Matache.

”Nu vreau să intru în apă, am problemă să intru în mare printre pisici de mare. Adică la mal nu mi-e frică să intru. Să ne înțelegem, teama asta nu am avut-o, teama asta o am de la mama acum. Știu să înot, nu mi-e frică de apă, mi-e frică doar să nu calc pe ele”, le-a povestit Delia celor care o urmăresc pe rețeaua de socializare.

Delia a schimbat prefixul, a împlinit vârsta de 40 de ani și a declarat că are nevoie de o pauză de la toată agitația care există în viața ei de artist. În cadrul podcastului „La Mijloc”, realizat de Codin Maticiuc, juratul de la „iUmor” a mărturisit că și-ar dori o pauză pentru a se bucura pe deplin de tot ce îi oferă viața.

”Eu sunt în momentul în care aș face cât mai puține, mi-aș lua timp pentru mine cât mai mult și l-aș păstra cu ceva ce aș vrea să-mi bucur inimioara. Vreau să-mi trăiesc viața frumoasă, am muncit extrem de mult de copil, muncesc în continuare, dar cu «ajutorul» acestei pandemii mi-am dat seama cum este să fii om normal, și e plăcut să fii om normal.

E plăcut să stai acasă și să ai o rutină, e plăcut să stai acasă, e plăcut să dormi acasă în patul tău, e plăcut să mănânci mâncare caldă, și nu din benzinării. E plăcut să ai o rutină mare și sănătoasă. N-ai cum să fii ok la infinit, n-ai cum. Omul nu este construit să stea în mașină. Este o industrie mică, din care nu ai de unde să tai, mai ales dacă vrei să-ți ajuți echipa. Nu este vorba doar de tine, este vorba de o echipă pe care o ții în spate”, a povestit Delia, în cadrul podcastului realizat de Codin Maticiuc.

