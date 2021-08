Ce ”bombă” sexy are ”Regele barbutului”! Cum arată iubita celui care i-a lăsat fără bani pe Gigi Becali și Victor Pițurcă

Ion Pârnică, cunoscut drept “Oneaţă” sau “Regele barbutului”, are o relație cu Nicole, o adevărată bombă-sexy. CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, imagini cu femeia care îi este alături celui care, în trecut, i-a “curățat” de bani, la poker, pe Gigi Becali și Victor Pițurcă.

Ion Pârnică este, poate, cel mai cunoscut barbugiu din România. De-a lungul timpului, a învins la jocuri de noroc mulți milionari, printre ei numărându-se Gigi Becali, vărul acestuia, Giovani, dar şi Victor Piţurcă. “Oneaţă” are “jocul” în sânge şi nu se poate opri nici atunci când pierde sume imense, motiv pentru care în prezent se confruntă cu anumite probleme cu banii.

“Regele barbutului”, relație de șase ani

Dacă pe plan financiar nu stă deloc bine, pe cel sentimental “Regele barbutului” e în top. Ion Pârnică are o relație cu Nicole, o brunetă superbă. Cei doi formează un cuplu de aproximativ șase ani. La începutul săptămânii, partenera lui “Oneaţă” și-a serbat ziua de naștere, pe terasa unui local din Capitală. Cu această ocazie, CANCAN.RO a făcut cunoștință și cu iubita celebrului jucător de poker.

“Tocmai am revenit de la Praga, am fost la un turneu de un milion de euro. M-am luptat, dar am ieșit pe locul 126. Și m-am întors acasă și era ziua lui Nicole. Am venit cu toată familia, la restaurant, pentru a o sărbători. Cu surorile ei… După mai multe supărări, am și eu parte de câteva momente de relaxare”, ne-a declarat Ion Pârnică.

L-a înnebunit pe Gigi Becali

Altfel, potrivit surselor noastre, “Regele barbutului” a jucat de câteva ori împotriva lui Gigi Becali şi i-a luat acestuia sume frumoase.

“Gigi era încrezător că-l va face pe «Oneaţă», că-i va lua banii, însă ăsta este vulpe bătrână. S-a dat lovit, i-a lăsat finanţatorului FCSB-ului impresia că este pe val, după care a început atacul”, au declarat sursele noastre.

Potrivit acestora, Gigi Becali s-a luat, la un moment dat, cu mâinile de cap. “Îi venea să-şi smulgă părul din cap, l-a terminat cu nervii «Oneaţă». Becali nu înţelegea de unde scoate naşul lui Jean de la Craiova asemenea cărţi şi de unde are noroc aşa dintr-o dată. L-a suspectat chiar şi că trişează, dar naşul manelistului juca foarte corect. După ce a pierdut o grămadă de bani, Gigi Becali a cedat. S-a ridicat, era nervos şi avea o privire pierdută. Nu îi era de banii pierduţi, ci de faptul că n-a putut să-l bată pe «Oneaţă». S-a uitat la el, i-a zis că a mâncat că… de are aşa noroc, şi a plecat”, au mai spus sursele noastre.