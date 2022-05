Ce cadou inedit vor să-i facă Gina Pistol și Smiley fetiței lor, când Josephine va împlini 18 ani

Gina Pistol și Smiley sunt mai fericiți ca niciodată de când fiica lor a venit pe lume. Viaţa celor doi s-a schimbat radical, iar acum se bucură de momentele frumoase pe care le trăiesc în trei. Recent, cunoscutul artist a făcut o mărturisire emoționantă cu privire la un moment important care s-a petrecut înainte de nașterea micuței Josephine.

Gina Pistol și Smiley au devenit părinți pentru prima oară, acum mai bine de un an. De atunci, cei doi iubesc să-și petreacă timpul alături de Josephine şi se să implice în toate momentele importante din viaţa micuţei. Pe lângă acest lucru, artistul şi vedeta la Antena 1 se ajută reciproc şi cu sarcinile pe care le au de rezolvat în casă.

Invitat în emisiunea Vorbește lumea, artistul și-a amintit de un moment important din viața sa, înainte ca Josephine să vină pe lume. Chiar cu câteva ore înainte, cei doi s-au gândit să îi pregătească acesteia un cadou inedit pentru ziua când va împlini frumoasa vârstă de 18 ani. Astfel, cuplul s-a filmat chiar în camera copilului lor, iar momentul a fost unul plin de emoţie.

„În ziua în care s-a născut, am plâns amândoi în camera lui Josephine. Am făcut o filmare pe care vrem să i-o dăm când face 18 ani.

Prima dată când am văzut-o, era cu limba scoasă. Și eu la fel, când sunt concentrat, scot limba. Așa mi-am cunoscut eu fiica”, a povestit Smiley.

Gina Pistol l-a întrebat pe Smiley dacă o mai iubește. Nimeni nu se aștepta la un asemenea răspuns

Într-o sesiune de întrebări și răspunsuri pe pagina personală de Instagram a lui Smiley, Gina Pistol l-a întrebat dacă o mai iubește. Răspunsul nu s-a lăsat mult așteptat, însă ce a ieșit a uimit pe toată lumea.

„Mă mai iubești?”, este întrebarea Ginei Pistol, la care Smiley a oferit următorul răspuns: ”De două ori mai mult”, a spus artistul.

Smiley și Gina Pistol au devenit părinți în primăvara anului trecut, iar de atunci viața moderatoarei Tv pare să fi trecut prin numeroase modificări. Iubita lui Smiley recunoaște că postura de mamă a adus cu sine angoase și stări la care aceasta nu s-ar fi așteptat vreodată: “Ultima oară când am trăit o stare de genul ăsta a fost după ce am devenit mamă, când am trecut printr-o criză de identitate și mi-era foarte greu să mă adaptez noului stil de viață. Nu anulează bucuria și fericirea pe care le-am trăit și le trăiesc pentru că am un copil, dar cumva am trecut printr-o criză de identitate. Erau momente când îmi era foarte dor de mine și îmi lipseam. Cred că sunt foarte multe femei care se regăsesc în ce spun eu!”, ne-a declarat în exclusivitate Gina Pistol.

Sursă foto: Instagram