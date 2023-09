Ce corp de Miss are Andreea Bănică! Siluetă de invidiat la 45 de ani pentru soția lui Lucian Mitrea | GALERIE FOTO

La cei 45 de ani ai săi, Andreea Bănică reușește să atragă toate privirile nu doar pe stradă, ci și pe litoral. Cântăreața a vrut să împărtășească și cu fanii de pe rețelele de socializare imagini fierbinți, într-un costum de baie minuscul.

În doar două ore de când a postat imaginile de la plajă, vedeta a „încins” internetul! Mii de aprecieri, zeci de comentarii și de oameni care au vrut să distribuie de au văzut. Bonus: o mulțime de laude și de complimente.

Andreea Bănică, mai HOT ca niciodată pe litoral

Pentru cei care vor să vadă imaginile postate de blondină, vă invităm să intrați în GALERIA FOTO a acestui articol. Până atunci, redăm doar câteva dintre laudele pe care le-a primit Andreea Bănică pentru corpul său de Miss:

„Superbă”, „Cu toate că ați întinerit, tot o doamnă frumoasă ați rămas”, „Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place”, „Superbă, frumoasă ca întotdeauna, feblețea mea”.

Cum se menține în formă la 45 de ani, după două nașteri

În urmă cu ceva vreme, vedeta și-a divulgat secretul care o ajută să se păstreze într-o asemenea formă și la cei 45 de ani ai săi. Blondina are o dietă clară pe care o urmează cu sfințenie. Astfel, a reușit să se mențină în cea mai bună formă, chiar și după ce și-a adus copiii pe lume.

„Mănânc ce trebuie, cât trebuie și fac sport. Este vorba despre ambiția de a arăta bine cât mai mult. Vârsta nu te ține din sport și alimentație. O dată cu vârsta trebuie să înțelegem că, organismul nostru nu mai reacționează ușor la diete, nu mai consumă cum consumă la tinerețe. Așa că trebuie să îl ajutăm: stimulăm arderile prin exerciții zilnice sau 2-3-4 ori pe săptămână cu un regim de viață sănătos. Știu ce ceea ce spun acum nu prea este normal pentru multi însă, mâncatul excesiv dăunează!

Eu am învățat să mănânc puțin, să îmi iau toți nutrienții (să suplinesc prin diverse metode), să mănânc dulce cât mai puțin, și să fac sport de 2-3 ori pe săptămână câte 2 ore (antrenamente intensive). Când m-am reapucat de sport făceam de 3-4 ori pe săptămână, însă anul acesta am avut foarte mult de lucru, însă nu m-am oprit! Da, am ambiție să fiu frumoasă pentru mine, familia mea, publicul meu. Timpul ne lipsește tuturor din diverse motive, însă dacă prioritizăm lucrurile care ne interesează și ne gândim puțin la noi vom avea rezultate bune! Doar 15-20-% din populația României face sport…foarte rău”, a scris Andreea Bănică pe Instagram.

Este soția lui Lucian Mitrea de aproape 3 decenii

Artista și Lucian Mitrea formează un cuplu de mai bine de 28 de ani. Cei doi sunt împreună încă de la balul bobocilor, iar blondina nu s-a ferit să spună, în repetate rânduri, că a fost și este singurul bărbat din viața sa. Cântăreața și soțul său au împreună doi copii, o fată de 13 ani pe nume Sofia și un băiețel de 5 ani, pe nume Noah.

