Ce crede Ilinca Vandici despre relația amoroasă pe care Violeta Bănică o are la 16 ani. A spus-o fără ocolișuri în direct, la TV: „Mi s-au părut foarte...”

Violeta Bănică este în culmea fericirii alături de iubitul ei, George! Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică are o relație amoroasă de ceva vreme, iar totul îi merge ca pe roate. Adolescenta nu se ferește de ochii curioșilor și se afișează alături de partenerul ei ori de câte ori are ocazia. Au apărut pe internet și primele imagini cu cei doi îndrăgostiți, iar cuvintele de laudă au venit pe rând. Ilinca Vandici și Teo Trandafir au discutat despre povestea dintre sora lui Radu Bănică și iubitul ei, viitor jurnalist. Ce părere au cele două prezentatoare TV despre faptul că fiica Andreei Marin are o relație amoroasă la 16 ani?

Violeta Bănică are 16 ani și un viitor strălucit pentru care muncește de zor. Fiica Andreei Marin s-a îndrăgostit și este într-o relație amoroasă, lucru dezvăluit atât de ea, cât și de mama ei. Adolescenta este în culmea fericirii alături de partenerul ei, George, și a făcut publice primele imagini cu acesta.

Fiica lui Ștefan Bănică a tras lozul câștigător și se poate considera norocoasă la capitolul „viață sentimentală”. Asta pentru că tânărul o răsfață la orice oră, este atent la detalii și ar face orice să o impresioneze. Recent, și-a pus șorțul de bucătărie și a trecut la treabă. Violeta n-a stat pe gânduri și a imortalizat momentul, apoi l-a postat pe rețelele de socializare (VEZI IMAGINILE AICI).

Ce cred Ilinca Vandici și Teo Trandafir despre relația Violetei Bănică

Ilinca Vandici și Teo Trandafir au văzut gestul romantic făcut de iubitul Violetei Bănică pentru adolescentă și au ținut să-și dea cu părerea, în emisiunea lor de la Kanal D2, despre relația ei amoroasă. Cele două prezentatoare de televiziune au avut numai cuvinte de laudă la adresa fiicei Andreei Marin, pe care o consideră și frumoasă foc, și deșteaptă.

Mai mult decât atât, fosta prezentatoare de la „Bravo, ai stil!” apreciază faptul că cei doi adolescenți au o relație normală, sănătoasă și își petrec timpul făcând activități potrivite vârstei lor.

Ilinca Vandici: Violeta, fiica Andreei Marin, are o relație deja de ceva vreme, are un iubit, sunt foarte frumoși împreună, se postează, Andreea este foarte încântată de această relație și o susține, bineînțeles în limitele normale și sănătoase.

Teo Trandafir: Tu ai văzut-o vreodată pe Violeta față-n față? Uită-te ce ochi are, mori!

Ilinca Vandici: Da, am văzut-o pe Violeta față-n față acum vreo luna de zile, la evenimentul organizat de Andreea Marin. Este atât de frumoasă, efectiv te hipnotizează cu privirea…

Teo Trandafir: Mai e și deșteaptă!

Ilinca Vandici: Mai e și deșteaptă, e și blânda, e un copil extraordinar (…). Dar altceva voiam să zic. Uite și cazuri de adolescenți sănătoși, care decât să facă nu știu mai ce, mai bine se retrag acasă la ei, stau și gătesc împreună. Altfel de activități (…). Mi s-au părut foarte frumoase postările respective și uite că da, îi felicităm!

