Ce dietă ține Denise Rifai. Cum reușește prezentatoarea de la Kanal D să se mențină în formă

Denise Rifai este una dintre cele mai apreciate prezentatoare de televiziune din România. Însă, cum reușește aceasta să se mențină în formă? Ce dietă ține Denise Rifai?

Denise Rifai este extrem de atentă la imaginea ei. Prezentatoarea TV de la Kanal D investește în sănătatea ei și ține cont de anumite reguli, atunci când vine vorba despre alimentație. Denise Rifai a mărturisit, în cadrul unui interviu, faptul că preferă să servească masa doar în anumite localuri. Este atentă la alimentație și face și exerciții fizice, la sală.

„Nu îmi place să gătesc. Nu mănânc oriunde, am niste locuri în care merg sau îmi iau mâncare de acasă. Am un mare respect pentru mâncare pentru modul cum e preparată. Orice om dacă e atent la ce mănâncă și își impune niste limite și face puțină mișcare, atunci e ok. Eu am perioade când fac sport și perioade când nu fac. Depinde. Nu toată viața poți să te duci și la sport. Totul ține de ce mănânci. Când știi că nu poți face sport, trebuie să mănânci puțin. Eu nu sunt fan carbohidrați. Trebuie să învățam ce e bun și sănătos pentru corp”, a spus Denise Rifai pentru Kanald.ro.

Motivul pentru care Denise Rifai se îmbracă în negru, la TV

Denise Rifai a mărturisit și care este motivul pentru care se îmbracă, de cele mai multe ori, în negru.

„Sunt foarte mulți cei care mă întrebă și poate nu am apucat să răspund suficient. Această non-culoare, negru, este cea pe care o port la absolut toate emisiunile pe care le realizez pentru că așa ține de formatul „40 de întrebări…’. Imaginea mea să nu se schimbe prea mult, independent de faptul că emisiunea capătă noi și noi valențe cu fiecare invitat pe care îl am în față. Eu rămân aceeași îmbrăcată în negru, nimic nu se schimbă, poate doar coafura și bijuteriile. Este parte integrantă a formatului nostru”, a spus Denise Rifai.

