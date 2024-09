Ce dietă ține Larisa Iordache pe timpul sarcinii. La ce nu a renunțat fosta gimnastă

Larisa Iordache a dezvăluit secretul! Fosta gimnastă a spus ce mănâncă în timpul sarcinii. Mai mult, ea a recunoscut că nu a renunțat la sport și continuă să antreneze copii, astfel că are foarte multă activitate fizică zilnic. Deși are pofte, fosta campioană are grijă de stilul de viață în continuare, iar mesele ei sunt echilibrate.

Larisa Iordache a dat vestea cea mare, la puțin timp după cununia civilă cu Cristian Chiriță, multiplu campion național la tenis de masă. Cei doi așteaptă venirea pe lume a unui copil, iar fosta sportivă a așteptat trecerea primului trimestru de sarcină pentru a face anunțul.

Ce dietă ține Larisa Iordache pe timpul sarcinii

Larisa Iordache a vorbit deschis despre dieta pe care o ține în timp ce este însărcinată cu primul ei copil. Fosta campioană nu a renunțat la sport și are foarte mare grijă de ea în această perioadă importantă din viața ei. De asemenea, Larisa a mărturisit că are pofte, dar acestea existau și înainte de sarcină, ea fiind o persoană pofticioasă de fel.

„Mă simt foarte bine de când sunt gravidă, am ceva pofte, dar eu și înainte eram pofticioasă. Nu simt vreo diferență, sincer. Merg la sală zilnic, antrenez copiii. Fac mișcare ca și până acum, nu fac niște exerciții speciale. De când sunt însărcinată nu mai ratez micul dejun. Mănânc des și în porții mici. Dimineață un pahar de lapte sau de iaurt cu cereale sau o felie de pâine cu ceva și cafeaua. Mănânc foarte multe fructe. Îmi fac treaba și la prânz mănânc o supă și o garnitură cu foarte puțină carne. Mă duc la muncă, am orele cu copiii, apoi mănânc un fruct. Seara mai ies cu Cristian și mâncăm ce avem poftă. Când mă pun în pat mai ronțăi ceva, chiar dacă știu că nu-i bine”, a declarat Larisa Iordache pentru Fantik.

Nu a renunțat la sport

Deși este însărcinată, Larisa Iordach nu a renunțat la sport. Fosta gimnastă face mișcare, antrenează copii și se menține în formă. Mai mult, ea încurajează pe oricine să aibă un astfel de stil de viață, pentru că sportul îți oferă echilibru.

„Tratamentele ajută în susținerea frumuseții. Cel mai frumos și mai bun remediu pentru frumusețe și bună dispoziție este sufletul nostru. Trebuie hrănit tot timpul cu lucruri bune, gândire pozitivă, liniște, echilibru. Trebuie să ne antrenăm zilnic să ajungem să fim echilibrați. Când începem să fim asumați ne va plăcea foarte mult ce vedem în oglindă”, a mai adăugat fosta gimnastă.

Cristian Chiriță i-a făcut o surpriză Larisei cu două săptămâni înainte de nuntă

„Eu și Cristian nu am niciun impediment în organizarea nunții, decât din punct de vedere sufletește și moral mie. Mi-aș fi dorit ca mama să fie alături de mine, alături de noi. S-ar fi bucurat foarte tare să fie alături de noi, de mine. Ea niciodată nu m-a obligat să fac copii sau să pună presiuni pe mine. S-ar fi bucurat de două ori mai mult să participe la nuntă” , a spus Larisa Iordache pentru CANCAN.RO.

