Ce diferență de vârstă este între Leonard Doroftei și soția lui. Cei doi s-au cunoscut când Monica avea doar 16 ani

Leonard Doroftei și Monica formează un cuplu de 34 de ani și s-au cunoscut pe vremea când erau adolescenți. Povestea lor de iubire a trecut cu brio toate testele timpului, iar acum formează una dintre cele mai unite familii din showbiz-ul românesc. Ce diferență de vârstă este, de fapt, între fostul campion mondial la box și soția lui? Cei doi s-au cunoscut când Monica avea doar 16 ani.

Leonard Doroftei și Monica s-au cunoscut în anul 1992 prin intermediul mătușii fostului sportiv. Aceasta era nașa părinților Monicăi. Deși ea era o adolescentă și el un viitor sportiv de performanță, între cei doi a fost dragoste la prima vedere. S-au plăcut, iar de atunci sunt de nedespărțit. Au trei copii împreună, iar viața lor pare să fie într-o armonie desăvârșită.

În cadrul unui interviu, Monica Doroftei și-a adus aminte prima interacțiune cu fostul campion mondial la box. Aceasta a simțit din prima că există o chimie între ea și Leonard, chiar dacă între ei exista o diferență de vârstă de 4 ani.

„Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să-i însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat! Era un tip vesel, interesant și… mai ales curios! În timp am descoperit la el o grămadă de calități: inteligență, inventivitate, blândețe, curaj, iubire necondiționată și lista poate să continue. Eram foarte tineri.

Deși a fost dragoste la prima vedere, Monica nu știa cu ce se ocupă viitorul ei soț. A aflat pe parcurs și chiar a fost nevoită să se uite la un meci de box cu el ca să înțeleagă despre ce este vorba: ”Când l-am cunoscut nu știam ce face, cu ce se ocupă domnul. Pe parcurs am aflat… Nici măcar nu l-am întrebat. După ce-am aflat că face box, a trebuit să mă uit la un meci de box de-al lui ca să înțeleg”, a mai spus Monica Doroftei, pentru GSP.

Leonard Doroftei și Monica au acceptat să participe la sezonul 2 al emisiunii Power Coupe. Experiența a fost cu mult peste așteptările lor, iar sportivul și soția lui au avut parte de numeroase provocări și întâmplări dificile. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, fostul campion mondial la box a recunoscut că s-a simțit ușor chinuit de soția lui, cea care a fost extrem de vigilentă în toate probele emisiunii – vezi AICI interviul complet.

”Pe putere fizică, trebuie să stai bine psihic. Ne-am descurcat la început, dar la un moment dat am obosit și a fost din ce în ce mai greu. Am tras și nu îmi pare rău că am luat această decizie pentru că am făcut niște lucruri fantastice, lucruri pe care le vezi doar în filme și nu crezi că vei avea vreodată ocazia să le faci.

Norocul meu a fost că nu am văzut emisiunea și nu știam unde mă duc. Acum, privind în spate, sunt fericit că am luat această decizie, iar lucrurile pe care le-am făcut acolo nu cred că le-aș face nici dacă aș fi forțat și nu aș fi într-o competiție cum am fost acolo.”, ne-a spus Leonard Doroftei.